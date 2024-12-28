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基隆清潔隊員工作帽過重悶熱 明年換新兼顧透氣與安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆清潔隊員反映工作帽過重且悶熱，環保局表示，明年換新款，兼顧透氣與安全性。圖／環保局提供
基隆清潔隊員反映工作帽過重且悶熱，環保局表示，明年換新款，兼顧透氣與安全性。圖／環保局提供

基隆市環保局清潔隊員每天收垃圾、清掃路面，常得在烈日下工作，但不少隊員反映，多年來環保局提供的工作帽過重且悶熱，環保局將自明年起，陸續換發兼顧透氣與安全性的工作帽、遮陽護頸，不致於汗流浹背。

環保局除每年定期採購的雨衣雨鞋、防穿刺手套等裝備外，今年5月起重新製發了延用數年的隊員工作服、反光背心與閃光三角錐連桿。其中新款工作服重新設計，融入基隆在地特色外，更加入反光與透氣材料，加強夜間執勤安全與舒適度。

但不少隊員反映，多年來環保局提供的工作帽過重且悶熱，有時會汗流浹背，甚至發生中暑

職業安全衛生與永續管理科代理科長陳維信說，工作帽為保護清潔隊員安全最重要防護用具，過往部分隊員會因工作帽過重與悶熱而排斥配戴，環保局挑選數款符合安全、合規且舒適的安全帽，經試戴票選後，決議採購3M公司製造的新工作帽，重量輕且有通風開孔避免悶熱。

環保局長馬仲豪表示，基隆市近2年來市容環境已有顯著改善，環保局精進清潔隊裝備的升級，持續挹注資源改善清潔隊各班隊據點、工具與防護設備，新購的工作帽相信可獲得改善，加上遮陽護頸搭配使用，使隊員在烈日下工作時有效防曬，保障勞動安全。

基隆清潔隊員反映工作帽過重且悶熱，環保局表示，明年換新款，兼顧透氣與安全性。圖／環保局提供
基隆清潔隊員反映工作帽過重且悶熱，環保局表示，明年換新款，兼顧透氣與安全性。圖／環保局提供

中暑 基隆 環保局長

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