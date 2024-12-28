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財劃法修正藍營串連 花蓮綠批執行力不足影響救災復建
財劃法修正案通過，藍營「地方包圍中央」串連辦記者會反擊，花蓮藍營昨天強力聲援，民進黨地方綠營黨公職今天回擊，批評財劃法修惡造成中央總經費減少，對於地方補助將更吃緊，花蓮縣府執行力不足，將影響救災及復建。
國民黨花蓮縣黨部及縣議會黨團書記長吳東昇昨天共同聲援財劃法修正案，列舉可增進財政透明與公平分配、強化地方自治與治理能力等10大好處，強調通過後，讓國家邁向更公平、透明與高效的治理體系，為國家發展奠定基礎，更不會影響中央重大建設及現有補貼。
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，財劃法修正通過，中央仍有至少9000億元可用，足夠支應全國性重大建設與緊急需求，地方建設效率也能提升。
民進黨縣黨部今天駁斥，批評國民黨完全執政50年，從未想到要修財劃法，民進黨則是在原有財劃法下，逐年調升對於地方補助金額，但惡意修法造成中央總經費減少，對地方補助更吃緊。
民進黨縣黨部舉花蓮馥邑京華大樓震後拆除為例，內政部已同意專案補助拆除經費7000多萬元，花蓮縣府卻發文表示沒有人力可以辦理此案，中央資源已下放，是徐榛蔚帶領的團隊無能力辦事才造成馥邑京華大樓遲遲不能拆。
花蓮縣議會民進黨團也發出聲明，指傅崐萁主導的財劃法，新增到花蓮縣府的160億元，已有鄉鎮長擔憂只會看得到吃不到；從花蓮縣來看，在民進黨執政下，中央近年增加近100億元補助，但縣府執行力明顯不足，去年颱風到今年地震復建工程許多未完工，甚至部分未發包，若中央災害準備金及各部會預算刪減，絕對會影響花蓮縣救災及復建。
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