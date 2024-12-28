強烈大陸冷氣團報到 台東賞梅景點零星開花

冷氣團報到，氣溫逐漸下降，適逢梅花盛開的季節，台東賞梅景點目前尚未全面盛開，梅農表示，「可能元旦過後有機會大開花」。

「有梅樹開花了，小開心。」劉姓遊客說，去年12月底延平鄉鸞山山區，梅花已開了一半，超漂亮，今年還沒有全部開花，但有幾棵等不及綻放花朵了，還有花賞、拍照，沒撲空。

台東賞梅景點包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟等，其中以鸞山最有名，梅樹栽種面積約200公頃，每到12月至1月分白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

首波冷氣團今報到，山區氣溫驟降，但因冷度持續性不夠及水氣不足，梅樹目前還未開花，仍是含苞待放狀態，梅農預估只要在冷一些，水氣夠的話，有機會開花，要賞梅民眾要等一等。