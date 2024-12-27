基隆歷史建物旭丘指揮所開展 重溫台灣八景旭丘晴嵐
基隆市歷史建物「旭丘指揮所」，二戰後一直屬於軍事管制區，2019年基隆市文化局啟動歷史建築修復計畫，並依文資法審定完工，今晚以「開吧！旭丘」為主題舉辦歷史空間的文史展，藉由珍貴的圖文史料、結合在地職人的茶食酒吧、基隆新八景票選及手作月曆等活動，邀請民眾登上旭丘，重溫台灣八景之美。
西元1927年「台灣日日新報」票選台灣八景，基隆的旭岡入選，以「旭丘晴嵐」、「旭崗日出」聞名。今天開幕由文化觀光局指導、基隆市文化基金會主辦，「旭丘指揮所」修復轉型成地方文化故事館。展期今天起到明年1月26日止共31天。
在日式洋樓式建築的「旭丘指揮所」內，依原有的空間規畫，設計了6個展區，包括拍照區、台灣八景旭岡觀日、區域發展史（大沙灣、旭丘+要塞司令部）、陳儀故事、旭丘指揮所修復，以及基隆築港有功的松木虎太與川上浩二郎的故事。因為「旭丘指揮所」的前身，就是1937年為了紀念松木虎太築港事蹟的「松本紀念館」。
副市長邱佩琳及多名議員參加開幕式，旭丘指揮所在西元1937年最早是為了紀念負責基隆築港設計與監造的松本虎太所建的紀念館，二戰時期被徵用為砲兵指揮所，二戰後又長期為軍事管制區。在次展區中也特別提及了張學良及因二二八事件被關押在此的陳儀，這段歷史也是臺灣近代發展史中不容遺忘的一頁。
開幕主題展命名「旭暮」，諧音「序幕」。不僅突顯旭丘和觀日美景，也象徵旭丘的未來就此展開，它在開幕展結束後，將繼續保留展覽內容，成為基隆具地方特色的故事館之一。28、29日下午特別安排了「K BAR 開吧」迎賓活動，用在地風味、多元食材、從茶香到微醺，由在地職人用港城風味來歡迎前來看展賞景的民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言