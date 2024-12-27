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花蓮壽豐托嬰中心及親子館動工 115年啟用

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮縣政府推動「一鄉鎮一親子館」政策，獲中央前瞻基礎建設計畫補助，斥資近新台幣1億元新建壽豐鄉托嬰中心及親子館，今天動工，預計民國115年啟用。

壽豐鄉托嬰中心及親子館占地200多坪，鄰近台9線交通要道，2層樓建築1樓是公設民營托嬰中心及社區家庭活動空間，2樓為親子館。

花蓮縣長徐榛蔚出席動土典禮表示，壽豐親子館獲中央補助3000多萬元，縣府自籌6000多萬，完工後將提供公共托育服務，預計115年中開幕啟用。

徐榛蔚表示，目前正在動工的親子館包括瑞穗親子館，預計明年7月開幕、富里鄉親子館預計115年中開幕。另外，吉安公共托嬰中心，預計明年9月可收托24名0至2歲幼兒，吉安祖孫館同樣於明年9月開幕。

花蓮縣府近年積極建構友善育兒環境，徐榛蔚說，全縣已累積4處公設民營托嬰機構、7處親子館、4處部落遊戲屋親子據點，滿足不同區域與類型的育兒家庭需求，在花蓮市、玉里鎮也有臨時托育服務，減輕民眾照顧負擔。

托嬰 花蓮縣政府 親子

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