花蓮壽豐托嬰中心及親子館動工 115年啟用
花蓮縣政府推動「一鄉鎮一親子館」政策，獲中央前瞻基礎建設計畫補助，斥資近新台幣1億元新建壽豐鄉托嬰中心及親子館，今天動工，預計民國115年啟用。
壽豐鄉托嬰中心及親子館占地200多坪，鄰近台9線交通要道，2層樓建築1樓是公設民營托嬰中心及社區家庭活動空間，2樓為親子館。
花蓮縣長徐榛蔚出席動土典禮表示，壽豐親子館獲中央補助3000多萬元，縣府自籌6000多萬，完工後將提供公共托育服務，預計115年中開幕啟用。
徐榛蔚表示，目前正在動工的親子館包括瑞穗親子館，預計明年7月開幕、富里鄉親子館預計115年中開幕。另外，吉安公共托嬰中心，預計明年9月可收托24名0至2歲幼兒，吉安祖孫館同樣於明年9月開幕。
花蓮縣府近年積極建構友善育兒環境，徐榛蔚說，全縣已累積4處公設民營托嬰機構、7處親子館、4處部落遊戲屋親子據點，滿足不同區域與類型的育兒家庭需求，在花蓮市、玉里鎮也有臨時托育服務，減輕民眾照顧負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言