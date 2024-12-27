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基隆大慶大城騎樓違停開單爆量 藍綠互控雙標

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨今批評民進黨對騎樓開放停車雙標。記者游明煌／翻攝
國民黨今批評民進黨對騎樓開放停車雙標。記者游明煌／翻攝

基隆民進黨議員施偉政23日服務處接獲民眾陳情，指中和路168巷大慶大城社區，被檢舉騎樓機車違規，舉發車次近300輛，讓住戶苦不堪言，施建議商業街道騎樓開放騎樓停車，住宅區停車需求更大，也應納入。國民黨今批評民進黨對騎樓開放停車雙標。施回擊國民黨將問題政治化，令人失望。

國民黨基隆市黨部今天舉行「綠能你不能？民進黨機車停騎樓政策自相矛盾」記者會，國民黨基隆市黨部主委吳國勝、發言人黃申棟出席，吳國勝指控民進黨有兩套標準，到底民進黨主張開放騎樓停車？還是不開放騎樓停車？不要自相矛盾，應該要說清楚。

黃申棟表示，施偉政要求住宅區騎樓也開放停車，民進黨議長童子瑋9月才在說，主張騎樓不應停放機車，民進黨自己的意見就不相同。民進黨議員曾批市府開放73處騎樓停放機車，造成行人通行障礙。

針對國民黨的批評，施偉政回應，指國民黨以記者會的方式，把民生問題政治化，民意代表接獲陳情提出反映，並且點明問題訴求是再自然不過的事，結果國民黨卻要將問題政治化，著實令人失望。大家應互相合作為百姓解決，而不是互噴口水看著市民繼續痛苦。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，騎樓開放停車路段調整，市府會依相關規範審慎評估。

民進黨市議員施偉政批評國民黨將問題政治化，令人失望。記者游明煌／翻攝
民進黨市議員施偉政批評國民黨將問題政治化，令人失望。記者游明煌／翻攝

國民黨 民進黨 騎樓

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