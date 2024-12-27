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台東通報受虐兒比率偏高 馬偕今成立「兒保中心」守護
台東通報受虐兒童比率居高不下，突顯兒保在地資源的需求性，馬偕醫院台東分院2022年承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，不僅成立線上驗傷諮詢，也編制全國首創的「兒童版驗傷診斷書」，今天成立「兒保中心」，持續提升台東兒少保護服務的品質與量能。
計畫主持人洪華希醫師說，依人口比例研析，台東每年平均發生約3至5件疑似重大兒虐案件，比例非常高，事件造成原因，和照顧人有很大關係，但這過程是「疏忽」，還是「虐待」，就必須靠專業的團隊來檢驗，再把相關的醫療檢驗轉換成白話文，告訴檢警及社政來對個案做後續處理。
馬偕醫院台東分院「兒保中心」成立揭牌，由院長王光德主持，包括市長陳銘風、社會處長陳淑蘭及警察婦幼隊、衛生局等代表受邀出席。王光德表示，2年前醫院承接中央兒保計畫來，已處理近30個個案，中心啟用後，就不用再往返花蓮慈濟，減少舟車勞頓，且中心也將提供完整的醫療及社工等多方協助，成為台東兒童的保護網。
陳銘風也在致詞中公布好消息，就是台東市人口數首度超越花蓮市，但也不能因為大家響應生育爭產報國，就把孩子生下來後被虐待，這是沒有道理的。 生下來就應該要好好保護他，所以兒保中心的成立，就是確保台東孩子都能快樂平安的健康長大。
此外，洪華希針對首創的「兒童版驗傷診斷書」進一步說明，辨別兒童的驗傷和成人大不同，兒童驗傷確實有一些特別的方法，比如在看整個傷勢的時候，會先看分佈的部位、傷勢形狀、 新舊雜成的各種傷勢，到底是瘀傷、燙傷、骨折或是各個不同形式的傷害，這都需要專業醫療來界定跟幫助來判斷。
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