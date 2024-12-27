配合台北跨年、基隆煙火秀 基隆公車加開23線返家班次

為配合到台北跨年民眾返回基隆，以及參加基隆跨年煙火秀民眾，基隆市公車處在凌晨時段，加開共23條路線返家班次，讓民眾可以安心搭公車回家。

基隆今年跨年煙火秀，配合迎接建城百年活動，將於12月31日晚間12點整在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達660秒、超過5000發的煙火，並以基隆一百迎繽萬千為主題，結合光束燈和雷射光雕，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛，陪伴民眾熱鬧迎接2025的到來。

市公車處配合於活動結束時，機動加開14線加班車載運民眾，時間於00：30在港西街二側基隆市旅遊服務中心發車，並行經二信循環站，計有101和平島（經中正路）、 103八斗子（經祥豐街） 、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路） 、203深澳坑（經信二路、美的世界） 、204教忠街（經富貴社區)）、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院） 、505大武崙（經安一路） 、601四腳亭、602暖暖，以刷卡或投幣方式付費搭乘（全票新台幣15元，優待票依各票種計價）。

另因應台北市跨年活動，配合台灣鐵路公司加班車及國光客運公司國道客運加班車抵達基隆時間，機動加開9線加班車載運民眾，以疏運參加台北市跨年活動返家市民，

發車時間01：40、02：30及04：00在二信循環站周圍，並行經基隆轉運站或基隆火車站南站，計有103八斗子（經祥豐街）、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路）、203深澳坑線（經信二路、美的世界）、302中山高中、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院）、505大武崙（經安一路）、601四腳亭（繞行國立基中、暖暖區公所、東勢街、東碇路、碇內國中、源遠路），以刷卡或投幣方式付費搭乘。

詳情可上公車處網站查詢：https://www.klcba.gov.tw/index.aspx