基隆槓子寮山區遭傾倒堆積大量廢棄物 地方籲鐵腕嚴查
基隆市信義區槓子寮山區因位置偏僻，近來民眾發現多處私人土地頻遭偷倒廢棄物，有廢土、廢棄大輪胎、廢棄氣鋼瓶、廢棄垃圾、廢棄塑膠製品等，山下社區居民憂心影響水土保持，民代要求加強取締祭鐵腕遏止不法。市府環保局表示，已送基隆地檢署偵辦調查，有無違法掩埋情事，並加強稽查亂倒。
基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡2年多前，因連日大雨發生嚴重坍方走山，崩落土石6萬4千立方米，下方教忠公園被掩埋。基隆地檢署追查，曾將某工程行負責人涉嫌非法開挖埋放營建廢棄物，也未做好水土保持依違反廢棄物清理法提起公訴。
市議員韓世昱表示，近日又接獲居民反映，槓子寮山坡又遭人偷倒廢土、廢棄物等危害山坡地安全，造成山坡下方深美地區居民憂心忡忡大雨為患，怕土石會再崩落。
韓世昱日前會同環保局、警察局等相關單位會勘，發現多為私人土地，附近山坡看到有被傾倒廢土、廢棄大輪胎、廢棄氣鋼瓶、廢棄垃圾、廢棄塑膠製品等堆積成山，公權力不彰，應祭出鐵腕，加強取締不法傾倒，包括水土保持有沒有做好、增設監視器、加強稽查等作法。
市府環保局表示，針對槓子寮山區道路堆置廢棄物，經查地主表示租給業者放置漁具，是否有違法掩埋、傾倒等情事，日前依違反廢棄物清理法移送基隆地檢署調查釐清，市府全力配合處理，將待偵辦結果依刑事結果再開單告發，目前現場廢棄物已現地查扣；會再加強稽查，避免再有新增亂倒廢棄物。市警局則表示，已請警方加強巡查，遏止不法亂倒。
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