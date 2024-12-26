快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

花蓮窄路會車不再卡卡 芥菜種會無償提供土地拓寬道路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所則爭取內政部計畫經費500萬元辦理改善工程，施作路段由十六股大道至豐村路口，全長205公尺。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所則爭取內政部計畫經費500萬元辦理改善工程，施作路段由十六股大道至豐村路口，全長205公尺。圖／花蓮市公所提供

基督教芥菜種會少年之家無償提供土地，拓寬花蓮市道路，原土地栽種20棵近50年老樹，移至少年之家園區栽種。市長魏嘉彥今前往會勘，由於當地會車不易，預計拓寬5至6公尺，少年之家土地範圍會內縮約1至2公尺，現場已封閉，不過過年期間開放通行，預估工期4個月。

花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路可連結十六股大道與車站後站，常有民眾開車經過，但路幅只有約4公尺會車不易，容易發生車輛碰撞。

花蓮市公所曾與芥菜種會完成拓寬道路工程合作意向書簽定，市公所則爭取內政部計畫經費500萬元辦理改善工程，施作路段由十六股大道至豐村路口，全長205公尺。少年之家園區內退縮1至1.2公尺，路幅可達5至6公尺左右，並增設排水溝，改善積淹水問題，預計於明年上半年度完工。

拓寬工程將20棵老樹移至少年之家園區，採用從外部施工的方式，確保少年之家的兒少與環境都獲得妥善保護。

魏嘉彥今到場聽工程簡報，感謝芥菜種會無償提供土地造福地方，6月也得到中央500萬元經費挹注，期待完工後讓民眾享受更便捷的交通；工程將不定時實施道路封閉，過年期間開放通行。‘

魏嘉彥提醒，施工期間該路段將由每周一至周六上午8時至下午5時實施道路封閉，請用路人行經住宅區替代道路時務必減速慢行。其餘開放通行期間，民眾行經施工路段請多加留意，小心通過切勿逗留。

芥菜種會執行長李肇家表示，少年之家今年啟動「少年學苑」計畫，以富有彈性且創意的實驗教育模式，實踐教育的包容性與多元性，此次工程不僅將改善周邊交通，也為社區創造安全的生活環境。

花蓮市市長魏嘉彥（右三）與芥菜種會執行長李肇家（右二）共同關注道路拓寬工程進度。圖／芥菜種會提供
花蓮市市長魏嘉彥（右三）與芥菜種會執行長李肇家（右二）共同關注道路拓寬工程進度。圖／芥菜種會提供
花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路可連結十六股大道與車站後站，道路正施作拓寬工程。圖／花蓮市公所提供
花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路可連結十六股大道與車站後站，道路正施作拓寬工程。圖／花蓮市公所提供
芥菜種會將退縮區域內20棵超過40年的老樹，移植至園區內。圖／芥菜種會提供
芥菜種會將退縮區域內20棵超過40年的老樹，移植至園區內。圖／芥菜種會提供

花蓮

延伸閱讀

完成國土功能分區劃設 高市：保障既有土地使用權益

京華城案起訴 洪健益：北市府最差是拿回建築、土地

合建分屋「找補款」 要課房地稅

花蓮市中原路人行道改善工程 年底前分段動工

相關新聞

東岸商場誰屬辯論終結！NET、基市府堅持擁有 明年1/24宣判

基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」訴訟案今天辯論終結 ，原營運商主富公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有...

花蓮窄路會車不再卡卡 芥菜種會無償提供土地拓寬道路

基督教芥菜種會少年之家無償提供土地，拓寬花蓮市道路，原土地栽種20棵近50年老樹，移至少年之家園區栽種。市長魏嘉彥今前往...

歡樂宜蘭年蛇年紀念紅包出爐 可摺疊成龜山島立體造型

宜蘭縣政府每年農曆春節舉辦歡樂宜蘭年活動，明年是蛇年，以「蛇米攏賀」為主題，推出蛇年紀念紅包，可摺疊成龜山島立體造型當存...

基隆首間台美生態綠旗認證 長樂國小搶救螢火蟲廚餘轉化

環境部昨舉辦台美生態學校認證表揚暨成果發表會，基隆去年得到銀牌的長樂國小今年更上層樓，獲得訪視委員肯定，成為基隆市第一所...

影／康芮颱風吹進田 2個月後台東池上「伯朗爺爺」回歸崗位

台東知名景點池上鄉伯朗大道入口處設置的裝置藝術「伯朗爺爺」，10月遭康芮颱風吹進附近稻田裡，當地民眾發現趕緊搶救並通報公...

台北跨年晚會基隆人回家專車 基市府派車南港免費接駁

基隆市長謝國樑關心市民前往台北參加跨年晚會後返家的交通需求，經交通處研議後，明年1月1日持續提供免費接駁服務，接駁車自南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。