花蓮窄路會車不再卡卡 芥菜種會無償提供土地拓寬道路
基督教芥菜種會少年之家無償提供土地，拓寬花蓮市道路，原土地栽種20棵近50年老樹，移至少年之家園區栽種。市長魏嘉彥今前往會勘，由於當地會車不易，預計拓寬5至6公尺，少年之家土地範圍會內縮約1至2公尺，現場已封閉，不過過年期間開放通行，預估工期4個月。
花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路可連結十六股大道與車站後站，常有民眾開車經過，但路幅只有約4公尺會車不易，容易發生車輛碰撞。
花蓮市公所曾與芥菜種會完成拓寬道路工程合作意向書簽定，市公所則爭取內政部計畫經費500萬元辦理改善工程，施作路段由十六股大道至豐村路口，全長205公尺。少年之家園區內退縮1至1.2公尺，路幅可達5至6公尺左右，並增設排水溝，改善積淹水問題，預計於明年上半年度完工。
拓寬工程將20棵老樹移至少年之家園區，採用從外部施工的方式，確保少年之家的兒少與環境都獲得妥善保護。
魏嘉彥今到場聽工程簡報，感謝芥菜種會無償提供土地造福地方，6月也得到中央500萬元經費挹注，期待完工後讓民眾享受更便捷的交通；工程將不定時實施道路封閉，過年期間開放通行。‘
魏嘉彥提醒，施工期間該路段將由每周一至周六上午8時至下午5時實施道路封閉，請用路人行經住宅區替代道路時務必減速慢行。其餘開放通行期間，民眾行經施工路段請多加留意，小心通過切勿逗留。
芥菜種會執行長李肇家表示，少年之家今年啟動「少年學苑」計畫，以富有彈性且創意的實驗教育模式，實踐教育的包容性與多元性，此次工程不僅將改善周邊交通，也為社區創造安全的生活環境。
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