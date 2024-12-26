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台東慢食節詮釋辦桌菜 114年1月大坡池登場

中央社／ 台東縣26日電

受之前颱風康芮影響，原定11月舉辦的台東慢食節「新．臺東辦桌」，歷經2個月的修正，將延至明年1月18日、19日，一連2天於台東池上鄉大坡池舉辦。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，探索台東飲食文化、料理人集體創作，是每次慢食節籌備過程中重要的一環。延至明年1月登場的「新．臺東辦桌」除免費入場的「慢食集」，民眾到大坡池品嘗時令豐饒之際，也可同時欣賞「慢食吟」音樂表演與「慢食導」市集攤位導覽。

台東縣政府表示，台東辦桌文化源於1970年代，由台南學甲移民在台東市區、卑南鄉帶起風潮，1980年代全縣興盛，縱谷、海線與南迴的總鋪師，也因地制宜，為傳統辦桌菜餚注入台東味。

在海線辦桌菜上，海鮮羹裡的虱目魚改以在地盛產的旗魚、鬼頭刀替代；進到縱谷或部落，藤心排骨湯取代藥膳雞湯，成了桌上盛宴，或將傳統的八寶飯以糯米飯置換，以烤全豬取代富貴圓蹄。在南迴的辦桌場合，金針與樹豆更是湯品中偶見的加味佳餚。

台東縣政府農業處長江慧卿表示，傳統的辦桌在台東興盛數10年，封路歡慶、大鍋快炒，是許多台東人共同的回憶。在明年1月18日、19日的「新．臺東辦桌」中，除了有集結廚人創意的辦桌料理市集外，更集結傳統辦桌的精華，舉辦2場「慢食講」。

第1天的講座中，邀請池上3代總鋪師分享辦桌的傳承與創新；第2天的講座，則請來3名部落廚人，分享在接納辦桌文化之前，族人用哪些食物共度婚喪喜慶。

2場講座均分享3道料理，每人食材費新台幣500元，須事先報名，搭配資深媒體人的文化解說，讓台東的風土滋味縈繞在舌尖與心中。

台東 料理 辦桌

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