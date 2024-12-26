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東岸商場誰屬辯論終結！NET、基市府堅持擁有 明年1/24宣判

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場誰屬辯論終結NET、市府堅持擁有，明年1/24宣判。本報資料照片
東岸商場誰屬辯論終結NET、市府堅持擁有，明年1/24宣判。本報資料照片

基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」訴訟案今天辯論終結 ，原營運商主富公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有東岸商場其出資增建的2到4樓所有權，市政府強行點交給微風使用，應塗銷所有權登記，將所有權返還。市府律師強調享有所有權，已經很清楚，市府與大日契約終止後，大日應無償移轉市府，市府享有所有權，主富無權占用。

基隆市東岸商場因市長換人，轉租給微風集團，後來爆發產權糾紛，市府簽約對象的原營運商大日公司的協力廠商主富服裝公司（NET）拒絕搬遷，今年2月控告基隆市長謝國樑等人強盜罪，4月主張擁有東岸商場2到4樓所有權，因是其出資興建，提起「確認所有權」訴訟，今天上午法庭進行言詞辯論後，法官宣布明年1月24日下午4時宣判。

NET指出，基隆市政府去年12月片面終止與大日的OT契約，依該契約，優先續約資格為營運績效良好，營運期間評分70分以上、屆滿前2年75分以上，大日都有達到，市府違約沒有續約，以不正當方法阻止條件成就。

依民法認定，市府和大日OT契約仍存存，終止契約條件未成就，有權拒絕返還可繼續營業。基隆市政府今年1年31日強行點交給微風使用，擅將商場2至4樓占為己有，應塗銷所有權登記，將所有權返還主富。

基隆市政府主張，大日與市府的OT契約112年12月終止，大日與主富的租賃合約也隨之終止，主富根本無權繼續占用。依促參法規定，大日資產總檢查結果，及近3年財務狀況，均不符合優先續約權。

大日與市府成立OT契約，市府同意大日可以增建2至4樓，大日則承諾全額出資興建2至4樓，並與市府在第2次營運移轉契約中，將2至4樓建物納入第2次營運範圍，且明訂於契約終止後，大日無償移轉市府，「市府享有所有權非常清楚」。

大日則強調，主富與大日有訂租賃契約，租賃契約受到OT契約規範，大日與主富的租賃契約隨市府與大日未續約，應隨之終止，主富有返還義務。

NET 微風

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