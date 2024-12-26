花蓮春節返鄉專車 30日開放網路訂票

因應春節連假疏運需求，花蓮縣政府與國營台灣鐵路股份有限公司合作，2025年1月24、25日及2月1日、2日加開4班台北、花蓮返鄉專車，12月30日中午12時開放網路訂票。

返鄉專車從台北站發車，時間為2025年1月24日晚間7時32分及1月25日上午9時42分；北返為花蓮站發車，時間為2月1日下午5時及2月2日下午2時20分。

民眾搭返鄉專車抵達花蓮站，可憑車票轉搭指定區間車，轉乘到花蓮站以南車站。

花縣府民政處公布訂票資訊，返鄉專車為普悠瑪號，每列372個座位，售價新台幣200元，直達車不販售站票，採實名制搭乘，額滿就改為候補登記。

花縣府說，12月30日中午12時開放返鄉專車網站訂票，開放設籍花蓮、身分證U開頭或在花蓮工作者等，連同配偶、直系血親等購買。

花縣府表示，成功訂票民眾可於2025年1月5日、6日在台北車站花蓮返鄉專車服務台取票，或1月6、7日到民政處取票；逾期未領將通知候補名單取票，呼籲民眾務必確認取票時程。