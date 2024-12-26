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歡樂宜蘭年蛇年紀念紅包出爐 可摺疊成龜山島立體造型

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦2025歡樂宜蘭年，今天揭曉蛇年紀念紅包造型。圖／縣府提供
宜蘭縣政府舉辦2025歡樂宜蘭年，今天揭曉蛇年紀念紅包造型。圖／縣府提供

宜蘭縣政府每年農曆春節舉辦歡樂宜蘭年活動，明年是蛇年，以「蛇米攏賀」為主題，推出蛇年紀念紅包，可摺疊成龜山島立體造型當存錢筒。紀念紅包今起開放網路訂購，也可以到宜蘭美術館等5地點現場購買，每份40元，購買超過100份，優惠價35元。

縣長林姿妙今天揭曉蛇年紀念紅包，紅包的圖案與摺疊造型結合宜蘭的精神象徵龜山島。「噶瑪蘭廳志」記載，蘭陽平原出海口的地形是「龜蛇把海口」，龜指的是龜山島，蛇則是宜蘭海邊的蜿蜒沙丘；今年紅包設計正是呼應「龜蛇把海口」，護佑宜蘭蛇年平安。

文化局表示，蛇年紀念紅包今天開始到明年1月24日開放網路訂購，可至歡樂宜蘭年官網申請；同步開放現場購買，購買地點為宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區。文化局也推出蛇年春聯，民眾可以到上述5個地點免費領取，每人限領1份，數量有限領完為止。

文化局指出，生肖屬蛇的宜蘭縣民，即日起到明年1月13日可以到宜蘭縣史館官網申請免費紅包，限量500份，額滿為止，縣府核對資料無誤後將寄簡訊通知，申請人可以在明年1月28日除夕晚上9時半，到中興文創園區「歡樂宜蘭年」活動會場領取。

2025歡樂宜蘭年系列活動明年1月2日起跑，在化龍一村、宜蘭美術館、蘭陽博物館等地舉辦新年書展、創意手作課程與版印年畫等，過年期間民眾也可以到各寺廟吃平安粥；重頭戲是除夕晚上的歡樂宜蘭年，縣長林姿妙將在守歲現場發放免費紅包。

蛇年紀念春聯，民眾可以到宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區等處免費領取。圖／縣府提供
蛇年紀念春聯，民眾可以到宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區等處免費領取。圖／縣府提供
蛇年紀念紅包與龜山島結合，象徵「龜蛇把海口」，可以摺疊成龜山島形狀立體紅包。圖／縣府提供
蛇年紀念紅包與龜山島結合，象徵「龜蛇把海口」，可以摺疊成龜山島形狀立體紅包。圖／縣府提供

宜蘭 紅包 蛇年 龜山島

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