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基隆首間台美生態綠旗認證 長樂國小搶救螢火蟲廚餘轉化
環境部昨舉辦台美生態學校認證表揚暨成果發表會，基隆去年得到銀牌的長樂國小今年更上層樓，獲得訪視委員肯定，成為基隆市第一所通過台美生態學校綠旗的認證，躋身全國31所綠旗學校之一。長樂師生推動搶救螢火蟲、營養午餐廚餘轉化探討、台灣原生植物復育等課程，成績亮眼。
市府教育處表示，綠旗認證具有時效性，每2年須申請再認證，獲得4面綠旗後可成為永久綠旗學校，因此能獲得綠旗殊榮格外不易。
長樂國小校長林維彬說，老師施保成耕耘投入多年，成績有目共睹，獲得學校、家長及社區肯定。長樂以學校棲地、消耗與廢棄物及生物多樣性的環境路徑為主題，推動搶救螢火蟲、營養午餐廚餘轉化探討、台灣原生植物復育等課程，學生從有興趣到全心投入，相當用心。
長樂4月至苗栗第一所通過台美生態學校綠旗認證的大山國小交流，吸取經驗，學校將台灣的原生植物之美及環保教育的理念，具體落實到校園裡。
施保成說，長樂孩子表現沉穩，也很有意願和勇氣來向環教小組及其他場合發表成果，為環境永續而努力。
基隆市府教育處長徐嬿立表示，長樂國小擁有得天獨厚的生態環境，透過專業教師團隊投入，以基隆獨有的山海港景來推動環境永續教育，創造出基隆獨有的環境教育特色，能帶領基隆的學校，共同朝向台美生態學校認證之路邁進 ◦
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