影／康芮颱風吹進田 2個月後台東池上「伯朗爺爺」回歸崗位
台東知名景點池上鄉伯朗大道入口處設置的裝置藝術「伯朗爺爺」，10月遭康芮颱風吹進附近稻田裡，當地民眾發現趕緊搶救並通報公所及廠商，經過2個月修復，日前重新安裝原位，在地業者期待持續帶動觀光。
池上鄉公所表示，「伯朗爺爺」是2015年底由金車公司與公所簽約設立，9年來都在伯朗大道入口處迎客，已成為拍照打卡點之一，在地居民也對「咖啡伯」長期堅守站崗已有感情，這次復位回歸大家滿心期待。
10月康芮颱風襲台，「伯朗爺爺」經不起14級強風吹襲，整個連基座拔起，被吹落附近稻田中，右手臂斷裂，帽子破裂，民眾發現立刻搶救，並通知公所及廠商。經過2個月修復後，這幾天重新回到崗位上班。
「伯朗大道又重新有生氣了。」池上自行車業者說，能趕在元旦和春節假期前復位，大家都很開心，畢竟伯朗爺爺也為池上觀光盡一分心力，也期待明年旅遊市場先帶來好采頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言