影／康芮颱風吹進田 2個月後台東池上「伯朗爺爺」回歸崗位

台東知名景點池上鄉伯朗大道入口處設置的裝置藝術「伯朗爺爺」，10月遭康芮颱風吹進附近稻田裡，當地民眾發現趕緊搶救並通報公所及廠商，經過2個月修復，日前重新安裝原位，在地業者期待持續帶動觀光。

池上鄉公所表示，「伯朗爺爺」是2015年底由金車公司與公所簽約設立，9年來都在伯朗大道入口處迎客，已成為拍照打卡點之一，在地居民也對「咖啡伯」長期堅守站崗已有感情，這次復位回歸大家滿心期待。

10月康芮颱風襲台，「伯朗爺爺」經不起14級強風吹襲，整個連基座拔起，被吹落附近稻田中，右手臂斷裂，帽子破裂，民眾發現立刻搶救，並通知公所及廠商。經過2個月修復後，這幾天重新回到崗位上班。

「伯朗大道又重新有生氣了。」池上自行車業者說，能趕在元旦和春節假期前復位，大家都很開心，畢竟伯朗爺爺也為池上觀光盡一分心力，也期待明年旅遊市場先帶來好采頭。