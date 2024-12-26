台北跨年晚會基隆人回家專車 基市府派車南港免費接駁

基隆市長謝國樑關心市民前往台北參加跨年晚會後返家的交通需求，經交通處研議後，明年1月1日持續提供免費接駁服務，接駁車自南港轉運站發車後，基隆端行駛動線及沿線停靠站位與大都會客運2088A路線完全相同，歡迎市民多加利用。

去年跨年晚會接駁車受到好評，平均乘載率達80%以上，甚至有部分班次滿載，實施成效良好。

基隆市政府交通處長王圳宏說，大都會客運2088A跨年晚會免費接駁車營運時間為明年1月1日凌晨0時至2時，自南港轉運站發車，班距為8至15分鐘，並視載客狀況適時加強輸運返回基隆的人潮。基隆市民參加完台北跨年晚會後，可搭乘捷運板南線抵達南港站，再步行到南港轉運站西站，即可搭乘免費接駁車返回基隆。

免費接駁車基隆端行經仁一路、東明路、東信路、培德路、孝東路、深溪路及新豐街等路段，終點站為海科館站，行駛動線及停靠站位與大都會客運2088A路線完全相同。

王圳宏表示，除2088A免費接駁車外，國光客運及台鐵於明年1月1日亦有提供加班車服務。國光客運1813路（台北車站＝基隆轉運站）將加開5班次，分別自凌晨0時40分、1時整、1時20分、1時40分及2時整由國光客運台北車站發車；台鐵公司將加開3班次，台北站發車時間為凌晨0時45分、1時15分及2時53分，台北至基隆間沿途各站均有停靠，詳細資訊及各車站發車時刻，請上台鐵公司官網查詢。

交通處補充，基隆市政府於跨年夜亦有舉辦施放煙火等活動，若有外縣市朋友前來基隆共襄盛舉，國光客運及台鐵於明年1月1日提供由基隆返回台北的加班車服務。國光客運1813路（基隆轉運站＝台北車站）自0時10分至1時10分間加開4班次、台鐵加開1班次（基隆＝新竹，1時整自基隆站發車），歡迎來基隆參加跨年的民眾搭乘。