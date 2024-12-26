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大武崙砲台觀星秘境 遭停車場「光害」毀…科技改善恢復

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大武崙砲台停車場的銀河畫面，是很多攝影愛好者、追星族的拍攝秘境。圖／武崙國中天文台提供
大武崙砲台停車場的銀河畫面，是很多攝影愛好者、追星族的拍攝秘境。圖／武崙國中天文台提供

基隆市大武崙砲台停車場位處高地，可飽覽滿天星斗，一年四季都能看到不同星座，是很多攝影愛好者、追星族的秘境。近日因設停車收費設施的電子閘門、照明監視器等形成「光害」無法再觀星。經民代協調，同意將照明監視器改為紅外線，並將閘門感應器改為有車輛出入才會亮，無車將保持全黑，用科技解決兼顧治安、停車與觀星。

大武崙砲台停車場距安樂區情人湖約1公里處，因為附近照明設施均在晚間關閉，多年來已成為「觀星族」的熱門觀星點。附近的武崙國中成立觀星社團、學校也添購天文觀星望遠鏡、開設天文星象課程，成為發展特色之一。

但交通部觀光局北觀處近日在大武崙砲台停車場裝設光源後，因為光害，導致此處無法再天象觀星，武中家長會、天文課程的老師尋求各方陳情。

議員張之豪與立委王正旭昨會同北觀處、基隆市政府、停車場業者、武崙國中等會勘。

武崙國中天文台表示，一開始發現光害問題時，台北市天文協會請停車場公司協助以合歡山暗空公園的武嶺停車場、昆陽停車場的無光害模式修正，但只能減亮度，因此再求助議員。

張之豪說，因設置收費設施後增添電子閘門、照明監視器等，雖然讓警政單位不再把此處視為治安死角，但卻也讓北台灣失去一個重要的觀星景點。經協調，停車業者表示，會將照明監視器改為紅外線，也將在農曆年前後，盡速將出入閘門感應器改為兩段式線圈，有車輛出入才會亮，無車將保持黑暗。

張之豪表示，會勘結果可恢復觀星族希望停車場夜間全暗的觀星需求，也以科技儀器克服此處治安死角的問題，紅外線監視器的設置，讓此停車場比沒有亮燈時更有保障，另基隆市政府所管轄的大武崙砲台公廁，更應該連帶加強監視設備，讓夜間觀星族安全無礙。

王正旭基隆服務處副主任潘俊宏表示，情人湖公園的大武崙砲台停車委外後，更新許多紅外線監視器設備，相信對守護治安會有幫助；光害的部分，武崙國中觀星社團與北觀處也取得共識，觀星社團未來若有社造計畫，立委服務處會全力協助推動「大武崙觀星基地」的計畫。

武崙國中校長陳政暉表示，原來停車場照明光害確實影響觀星，經議員張之豪協調結果，可以恢復觀星品質，沒有車時會全暗。

基隆市大武崙砲台停車場近日因設停車收費設施的電子閘門、照明監視器等形成「光害」，導致無法再觀星，議員張之豪等會勘解決。圖／議員張之豪提供
基隆市大武崙砲台停車場近日因設停車收費設施的電子閘門、照明監視器等形成「光害」，導致無法再觀星，議員張之豪等會勘解決。圖／議員張之豪提供
基隆市大武崙砲台停車場近日因設停車收費設施的電子閘門、照明監視器等形成「光害」，導致無法再觀星，議員張之豪（右二）等會勘解決。圖／議員張之豪提供
基隆市大武崙砲台停車場近日因設停車收費設施的電子閘門、照明監視器等形成「光害」，導致無法再觀星，議員張之豪（右二）等會勘解決。圖／議員張之豪提供

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