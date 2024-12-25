太平山鳩之澤溫泉區公告計畫委外 大同鄉盼公所接手

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉區公告計畫委外經營，引發地方反彈；當地大同鄉長何勝立認為，鳩之澤是原住民泰雅族傳統領域，若要委外，最好由鄉公所接手。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署回應，希望透過委外經營，導入民間企業提升服務品質，帶動周邊部落觀光。

太平山遊樂區曾在2018年啟動委外經營可行性評估，評估結果建議鳩之澤先行委外。宜蘭分署經辦理招商說明會等程序，之後依促進民間參與公共建設法上網公告，明年1月13日截止投標，隔天資格審查，預計明年2月12日評選；若作業順利，最快明年4月點交，成為太平山國家森林遊樂區第一處委外經營遊憩據點。

何勝立認為，鳩之澤位在大同鄉行政轄區，是泰雅族人傳統領域，現由官方經營管理，部落族人沒意見，但他反對委外，與其委託民間營運，不如交給大同鄉公所接手，也可藉此僱用更多原住民員工，提升地方就業率。

大同鄉陳姓鄉民擔心，鳩之澤一旦委外，恐落入財團之手，影響部落族人及遊客權益。

宜蘭分署表示，鳩之澤屬於既有設施，非新開發案，不適用原住民基本法第21條中應取得部落同意的規定，一切依法行政；此外，大同鄉公所是公法人，不能參與投標。

宜蘭分署指出，屆時取得經營權的廠商，每年必須支付新台幣600萬元權利金與100萬元地方回饋金，地方回饋金將交給大同鄉公所統籌運用。