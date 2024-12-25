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基隆市近20萬面門牌明、後年更換 市府設計6款式開放票選

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供

基隆市政府規畫明、後年，全面換發新式門牌，新門牌考慮地域特色，採用凹凸面設計，增強識別度及耐用性。市府並將6種樣板上傳在地社群社團「基隆人日常」，讓市民挑選自己喜愛的版本，促進公民參與，再選出確定的版本。

基市府民政處表示，基隆的門牌已經近40年未更新，許多門牌年久失修，出現脫落、汙損等情況，造成市民及外來者辨識困難，甚至遇到緊急情況，也可能影響救援行動，因此決定全面換發門牌，迎合現代化需求。

基隆市7個行政區共計約19萬5000面門牌，民政處說，新式門牌設計重點是清晰度與耐用性。四角邊緣經過圓滑處理，降低了意外刺傷的風險，並提升整體美感。新式門牌去除郵遞區號，讓民眾能專注地址資訊，門牌號碼及巷弄字體會放大，方便市民查看。

基隆市長謝國樑表示，許多民眾反應門牌老舊，辨識度幾乎消失，促使市府決定優先推動更新門牌計畫，新式門牌將彰顯門牌資訊的用途，把門牌號碼放大。

民政處長張淵翔說，新式門牌去除郵遞區號，這一改變有助使用者更專注查看門牌地址資訊。市府也參考其他縣市門牌，決定採用凹凸圖面鋁質門牌，增加使用耐久度。換發計畫不僅提升城市形象，更是對市民生活便利性的重視。

基市府換發門牌分兩階段進行。第1階段是2025年完成中正、仁愛、信義及中山區的門牌更換，第2階段是2026年更換安樂、七堵及暖暖區門牌，完成後將使基隆成為更具識別性和安全感的城市。

基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
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基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供
基隆市政府規畫明、後年全面換發新式門牌，設計6種樣板，將透過促進公民參與方式選出確定版本。圖／基市府提供

基隆 謝國樑 門牌

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