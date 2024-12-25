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震後艱困期展現韌性與創新力 花蓮旅館公會獲觀光金獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮旅館同業公會理事長張琄菡（左一）。圖／花蓮旅館公會提供
花蓮旅館同業公會理事長張琄菡（左一）。圖／花蓮旅館公會提供

0403花蓮地震後，觀光陷入寒冬，花蓮旅館商業同業公會面對嚴峻挑戰，展現強大韌性，包括旅遊推廣、震後振興策略擬定與執行等，成為支持花蓮旅遊環境的重要力量，也展現出卓越領導力及創新力，獲得第二屆台灣觀光金獎肯定。

交通部觀光署舉辦的「觀光金獎」是台灣觀光產業年度盛事，表揚業界優良的觀光產業及從業人員，有「旅遊業界奧斯卡獎」之稱，今年是第二屆，近日公布得獎名單，評審肯定花蓮旅館商業同業公會在推動觀光產業、社會公益及永續發展的重要地位，獲頒「觀光產業團體」金獎。

花蓮旅館公會理事長張琄菡曾獲得第一屆觀光金獎，被譽為最年輕的旅館公會理事長，她任內積極進行創新行銷與數位轉型，例如由公會統整，設置旅館公會官方商場，提供履約保證住宿券銷售，並協助中小型旅館業者解決信託困境。

她也以自己的國際法專家背景，引進公司管理模式，讓公會有專任律師及會計師，定期辦理旅遊法律講座，提供會員免費諮詢與協助，協助會員旅館處理法律相關權益問題。

在減碳、永續方面，花蓮旅館公會更走在前頭，前年3月就共同推動「不主動提供一次性備品」，每月減少逾60噸廢棄物，會員旅館有超過75%獲得環保旅店認證。

0403地震對花蓮觀光產業造成史無前例的衝擊，旅宿業至少21家停業、10家暫時歇業或轉租。張琄菡說，獲得觀光金獎是對公會全體理監事團隊極大肯定，面對震後最困難的時期，公會仍會成為支持花蓮旅遊環境最強韌的力量，持續協助會員解決問題，重建外界對花蓮旅遊的信心，也提供旅遊市場穩定措施，與大家一起度過這段艱困期。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡（左二）曾獲第一屆觀光金獎，公會今年也獲得「觀光產業團體」金獎肯定。圖／花蓮旅館公會提供
花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡（左二）曾獲第一屆觀光金獎，公會今年也獲得「觀光產業團體」金獎肯定。圖／花蓮旅館公會提供
花蓮旅館商業同業公會獲頒有旅業界奧斯卡獎之稱的觀光金獎，是對理監事團隊的極大肯定。圖／花蓮旅館公會提供
花蓮旅館商業同業公會獲頒有旅業界奧斯卡獎之稱的觀光金獎，是對理監事團隊的極大肯定。圖／花蓮旅館公會提供
花蓮旅館商業同業公會獲頒有旅業界奧斯卡獎之稱的觀光金獎，是對理監事團隊的極大肯定。圖／花蓮旅館公會提供
花蓮旅館商業同業公會獲頒有旅業界奧斯卡獎之稱的觀光金獎，是對理監事團隊的極大肯定。圖／花蓮旅館公會提供

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