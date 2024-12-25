玉里台9線拓寬工程電費支出增？公所指追禍首為路燈…公路局澄清

公路局進行玉里鎮台9線拓寬工程，公所發現電費支出大增，認為是工程單位路燈使用高壓鈉氣燈具導致；工務段指為認知及時間落差，未施工處將配合地方需求變更為LED路燈。

玉里鎮長龔文俊今天告訴中央社記者，為配合地方節約能源計畫，近年已陸續將水銀路燈汰換成LED路燈，期能節能省電，在保固期5年合約範圍內，估計每年節省約新台幣300多萬元，節省率至少60%。

龔文俊表示，今年公所支出的電費竟大幅增漲，審計室也針對此事展開調查，公所向台電追查後發現原因出在台9線拓寬工程將已更換為LED燈的路燈，換成使用電費高3倍的高壓鈉氣燈所致，要求工程單位負責處理。

龔文俊指出，全鎮有5000多盞路燈，公路局執行台9線拓寬工程，在大禹段約200多盞更換為高壓鈉氣燈，2個月就增加100多萬元電費。

「竟然將『落日』的燈具換給玉里鎮，若驗收後將來都交由鎮公所負責電費、管養，甩鍋給公所」，龔文俊說，原本5年保固期的燈具，也因為更換後變成只保固1年；而原本8公尺高路燈桿還換成12公尺高，公所目前配置一部高空作業車來維養路燈，作業車安全作業高度上限是10公尺以內，如今鎮公所無能力維護保養，這些都將增加鎮公所預算支出。

交通部公路局蘇花公路改善工程處第四工務段長陳勝雄接受中央社記者電訪表示，由於工程工期很長，不能以現在角度來看當初規劃、採購物料，玉里鎮大禹到純柑段的工程民國108年就設計，110年逐步施工；未來若要全部更換LED燈具，會研議，但仍需時間。

至於路燈燈桿高度，陳勝雄澄清就是10公尺，設計施工當初有與鎮公所討論過。

公路局蘇花公路改善工程處傍晚回應表示，執行的台9線花東縱谷景觀大道工程，於花蓮玉里鎮範圍共有5標工程執行中，包含「瑞祥至三軒段」、「三民聚落段」全段、「三民至三軒段」全段、「大禹至玉里段」及玉里大橋全段道路拓寬工程，其中大禹至玉里段已於6月11日竣工通車；其他標案正施工中，除了大禹至玉里段路燈已裝設完成外，其餘標案路燈均尚未裝設。

蘇花改工程處說明，台9線花東縱谷景觀大道各工程路燈設計均為高壓鈉氣燈，非屬行政院「水銀路燈落日計畫」範疇，高壓鈉氣燈普遍裝設於道路，具有發光效率高、耗電少、壽命長、透霧能力強及不誘蟲等優點。

有關路燈燈具型式與燈桿高度，第四工務段於4月1日即邀請玉里鎮公所、富里鄉公所等相關單位召開協商會議，其中大禹玉里段及富里富南段因即將完工，施工廠商已依原設計備妥燈桿及燈具進場，無法更換為LED燈具，維持原設計250W高壓鈉氣燈具外，其餘標案則配合地方機關需求變更為LED路燈，並與各與會單位取得共識與同意。

另外，大禹至玉里段工程，因部分外側車道較低致路燈距路面高度超過10公尺，衍生路燈維修車高度不足影響後續管養疑慮，在5月28日與玉里鎮公所現地會勘，經實際操作高空作業車後，可達至維修作業高度而不須調整燈桿高度。

公路局蘇花公路改善工程處指出，有關台9線花東縱谷景觀大道工程路燈配合地方需求，已變更其燈具型式，燈桿高度也配合路燈維修車輛高度調整、變更，將再洽地方機關釐清需求，避免產生誤解。