藝人葉璦菱台東跨年部落神曲可期待 揪好友自駕買特產
「2025台東跨年晚會－東漂去旅行」31日晚間在台東海濱公園舉行，演出藝人葉璦菱向台東縣府透露，已約好友提早到台東自駕遊玩，要去吃原住民風味餐廳、品嚐小米酒。
台東縣政府今天發布新聞稿表示，「2025台東跨年晚會－東漂去旅行」31日晚間7時起在台東海濱公園登場，多組金曲重量級歌手輪番帶樂團演出，一同迎接幸福2025年。
其中，出道近40年金嗓天后葉璦菱，擁有無數經典情歌，一首首好歌至今在原住民部落裡依舊相當火紅，堪稱「部落神曲」，她非常期待今年到台東跨年，透露已約好友提早到台東自駕遊玩，要去吃原住民風味的餐廳、品嚐小米酒，也想到鳳梨田旁邊茶館喝茶或找一家海邊咖啡館，欣賞最美麗風景。
縣府表示，葉璦菱細數地瓜酥、花生酥、麻糬、香Q梅肉等，都是她的最愛；除了參加今年台東盛大跨年演出外，旅遊也是她最重要行程。
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