近40年未更新…基隆將更換19.5萬面門牌 去除郵遞區號、放大字體

基隆市政府將在明年至2026年，更換全市7個行政區共19萬5000面門牌，新式門牌去除郵遞區號，讓民眾能專注在地址資訊，並將門牌號碼及巷弄字體放大，方便市民尋路。

基隆市政府民政處今天表示，門牌已近40年未更新，許多門牌因年久失修而脫落、汙損，造成辨識困難，在緊急情況下恐影響救援，市府編列新台幣2450萬元，從明年起連2年，全面更換7個行政區共19萬5000面門牌。

民政處長張淵翔表示，新式門牌設計將重點放在清晰度與耐用性，去除顯示郵遞區號，有助讓使用者更專注在地址資訊，另參考現行各縣市門牌後，採用凹凸圖面鋁質門牌，增加耐久度，四角邊緣也以圓滑處理，降低意外刺傷風險，並提升了整體美觀。

民政處表示，考量視覺障礙人士需求，設計時避免使用過多顏色，以確保市民都能輕鬆辨識，並將門牌號碼及巷弄字體放大，方便市民尋路。門牌更換計劃將分為2個階段，預計明年更換中正、仁愛、信義及中山區，2026年更換安樂、七堵及暖暖區。

民政處表示，廠商提出6種樣板設計，市府已將樣板上傳至臉書Facebook社團「基隆人日常」供民眾票選，參加活動就有機會抽中200元超商禮券，市民建議將是門牌定版重要參考。