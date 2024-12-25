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基隆捷運進市區怎麼走？謝國樑主張不讓民眾2選1、童子瑋也說話了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋主張「捷運通基隆一定要一步到位」，市區靠捷運，連結靠公車客運，外圍有台鐵跟公路，市區空間對觀光、通勤、產業和行人都會更加友善。圖／基隆市議會提供
基隆市議長童子瑋主張「捷運通基隆一定要一步到位」，市區靠捷運，連結靠公車客運，外圍有台鐵跟公路，市區空間對觀光、通勤、產業和行人都會更加友善。圖／基隆市議會提供

基隆市長謝國樑今天就職兩周年，昨天重申絕對不可以「有了捷運就再也沒有台鐵」。基隆市議長童子瑋則主張「捷運通基隆一定要一步到位」，今天表示目前分兩階段，會壓縮地方財政，並再次拉長執行時間，曠日廢時。

基隆捷運興建案，因為從八堵往北到基隆市區，只能走台鐵現有路廊，在高架和地下化可行性不高的情況下，捷運取代台鐵議題受關注，並因地方意見不一，基捷分成兩階段推動，第一階段從南港到八堵已在作業，第二階段從八堵到市區方案懸而未決。

童子瑋12月6日在臉書貼文，指基隆捷運不能只到八堵，必須到基隆市區才有真正幫助。只有踏出這關鍵一步，未來的公共設施、社會住宅、停車轉乘空間、綠地及行人友善環境規畫，才能真正完善布局，讓「北方國門」串聯北北基桃大都會，海港連接空港願景成真。

謝國樑在競選市長時就反對只能台鐵、捷運「二選一」，昨天就職兩周年活動時說重申，在他主政下，市民不會面對「二選一」的抉擇。市府會在台鐵運行的同時，逐步將捷運引進基隆，倘若捨棄台鐵，基隆市民可能要面對7到8年沒有台鐵，也沒有捷運的空窗期，在沒有軌道運輸的情況下讓民眾通勤，絕對不適合。

童子瑋今天回應，他的主張雖然仍有部分反對的聲音，但只要有討論，基隆就有擺脫過去，走向未來的機會。交通改革走一步看一步、穿著西裝改西裝，是最沒效率的做法。捷運進基隆是路網重建的第一步，不能再用一時方便為理由，阻擋未來需求的布局。

童子瑋認為，這條捷運面對的是30年後的基隆，規畫以及建設期間，市公車以及公路客運的路線，都應以未來直接銜接捷運、放射性發車的方式，及早規畫與逐步改變。不應該繼續將所有大型運具全往市區集中，增加市區車流，壓縮城市的人行空間。

童子瑋舉台北為例，過去公車客運以台北火車站為中心，現在已將轉運站設在市府和南港。市民和旅客透過公路、客運進入城市後，轉乘大眾運輸工具將人流導入市區，基隆可為借鏡，在建設過程中，逐步調整站點間的距離與票價。

童子瑋強調，捷運通基隆一步到位，但鐵路並不會離開基隆人的生活，只是放在外圍，做到與捷運、公車分工合作的效果。市區靠捷運，連結靠公車客運，外圍有台鐵跟公路，便利程度不會打折，但基隆市區空間對觀光、通勤、產業和行人都會更加友善。

基隆市長謝國樑今天就職兩周年，昨天重申絕對不可以「有了捷運就再也沒有台鐵」，不會讓民眾「二選一」。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天就職兩周年，昨天重申絕對不可以「有了捷運就再也沒有台鐵」，不會讓民眾「二選一」。圖／基隆市政府提供

台鐵 基隆捷運 童子瑋

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