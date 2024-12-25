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宜蘭縣長林姿妙第二任期 藍讚認真如第一任期、綠批無重要作為

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙就職6周年，藍營讚她第二任期依舊打拚、未受官司影響，綠營則認為作為有限、重要建設多是配合中央。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙就職6周年，藍營讚她第二任期依舊打拚、未受官司影響，綠營則認為作為有限、重要建設多是配合中央。記者陳敬丰／攝影

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙就職六周年，任內爭取高鐵延伸宜蘭等重大建設，也推動營養午餐免費等民生福利。藍營稱讚，林第二任期依舊打拚，未受官司影響持續推動縣政；綠營則認為，重大建設都僅是配合中央推動，林姿妙6年間並未留下重要歷史定位。

林姿妙2018年擊敗民進黨時任立法委員陳歐珀當選宜蘭縣長，2022年拚連任，競選期間遭檢方依涉犯貪汙收賄等罪起訴，仍以超過50%的得票率擊敗民進黨推出的時任宜蘭市長江聰淵，成為1981年陳定南以無黨籍身分當選縣長以來，第一個連任成功的國民黨籍縣長。

林姿妙今天向縣民報告6年施政重點，交通部份包含爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化，啟用宜蘭與羅東新轉運站、北北基桃宜通勤月票，教育部分提出營養午餐免費、讀書免費，社福方面推動提高育兒津貼與長照，產業部分則完成頭城五漁鐵等觀光新亮點。

國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻稱讚，林姿妙第二任期和第一任期一樣打拚，沒有因為連任成功乃至官司纏身有所懈怠，親自到交通部爭取冬山交流道等重要建設，也勤跑地方的工程、會勘，認真推動各項建設與計畫，讓世界看到宜蘭，地方無論黨派大多對她抱持正面看法。

民進黨籍縣議員、前議長陳文昌則認為，林姿妙任內雖無嚴重施政缺失，卻也看不出有什麼重大建設，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等其實都是配合中央既定的建設，林自己拿得出手的，就是營養午餐和讀書免費，比起陳定南、游錫堃等政績卓著的縣長，歷史定位較不清楚。

林姿妙下周二（31日）將面對涉貪案一審判決，若遭判貪汙有罪將被停職，由副縣長林茂盛代理。這場官司牽涉多名局處長，地方人士表示，2年來整個縣府團隊無可避免地受到影響，許多公務員不敢有所作為，「是縣民最大的痛」，無論結果如何，都希望縣府盡快擺脫這場陰霾。

國民黨 林姿妙 民進黨 高鐵延伸宜蘭

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