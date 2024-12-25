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業者計畫台東南迴設33部風力發電機 地方觀望

中央社／ 台東縣25日電

有業者計畫在台東南迴線設置33部風力發電機。地方意見兩極，3名鄉長表示，需要多聽取鄉民眾意見，以民意為主。

東風電力股份有限公司籌備處在環境部開發案論壇貼公告計畫擬於台東縣太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置風力發電廠，規劃設置33部風力發電機，開發內容包括風機、陸域輸電線路及自設升壓站，風機單機裝置容量為3~7MW，最大總裝置容量約231MW。上述開發內容為現階段規劃成果，實際開發內容依審查結論辦理。

有民眾留言，反對花東海岸設置風機破壞觀光休閒產業資源，傷害當地人民生計基礎，風機未帶來就業機會卻剝奪現有觀光旅遊產業賴以生存的優美自然景觀。當地民眾則有人認為風力發電過程中不會產生任何污染，是清潔能源，對環境衝擊小，沒有必要否決這個綠能選項。

大武鄉長王景昌接受媒體聯訪表示，廠商有到公所諮詢過，若依地理環境及對環境的衝擊評估，確實靠海的大武鄉有東北季風、南風的吹拂，是有條件設置風力發電，但未來是否能設置，廠商還是需要收集更多鄉民的意見。

達仁鄉長陳新輝表示，廠商在達仁鄉的設置點集中在南田海邊，但南田有可能將來設置國家發射場（火箭發射場），是否適合設置風力發電有待討論；此外，這區域屬於原住民傳統領域，開發與否都必須依據原住民族基本法經過部落諮商同意。

太麻里鄉長王重仁表示，廠商目前只是走法定程序來地方諮詢意見而已，沒有說一定會設置，還有很長的路要走。

台東縣政府表示，目前未接獲相關資訊，但就風場地理環境來說，設置風力發電確實有很大問題存在，現階段縣政府綠能政策推動仍以地熱、小水利及太陽能為主。

原住民族 台東 鄉長

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