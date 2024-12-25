花蓮吉安鄉推市場加倍券 4640張周末開放傳統市場領取

花蓮吉安鄉公所延續縣府市場加倍券活動，本月27、28日將在4處傳統市場發放市場加倍券，預計發放4640張，有望創百萬元經濟效益，攤商希望在雙倍優惠小確幸加持下，復甦災後低迷市場經濟。

花蓮縣政府今年8、9月為振興經濟，每周五、六在全縣11處傳統市場，發放面額200元市場加倍券，獲得熱烈迴響，很快就被領完，深獲民眾好評。

吉安鄉公所在歲末回饋鄉親，延續縣府加倍券活動，決定在27日、28日（周五、周六），在仁里市場、慶豐市場、黃昏市場及三角市場發放加倍券，增加攤商收益，吸引鄉親購買，促進產業經濟復甦。

鄉公所表示，市場加倍券2天預計發放張數為4640張，包括仁里市場600張、慶豐市場500張、黃昏市場1050張、三角市場170張；仁里市場、慶豐市場、三角市場兌換時間為上午8時至10時，黃昏市場則是下午2時30至4時30分。

鄉公所指出，每個市場每人每天可兌換1次，全數發完為止，不分年齡、國籍，皆可持100元現鈔兌換面額200元的加倍券，當天兌換限當天在市場內使用完畢。

慶豐市場管理委員會主委賴志明說，市場商店家們得知鄉公所加倍券活動，紛紛表達全力配合意願，促進天災後的買氣也創造商機，感謝鄉公所延續縣府行銷活動。

吉安鄉長游淑貞表示，透過加倍券優惠活動，盼能屏除天災對地方造成的瓶頸障礙，在歲末最後1周以雙倍優惠迎接新年。相關疑問可洽詢鄉公所電話：038523126轉分機123。