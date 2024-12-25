送耶誕禮 台東國小家長會長化身蜘蛛人
台東關山鎮德高國小今天耶誕節迎來蜘蛛人贈送禮物給小朋友，讓小朋友又驚又喜，把握機會爭相合影、領取耶誕禮物。原來蜘蛛人是家長會長顏府駐發揮創意化身扮演。他說，孩子們開心就好。
顏府駐開玩笑說，每到耶誕佳節家長真難為，要努力成為「現代24孝」，目的就是希望能夠與學校攜手陪伴孩子度過快樂的時光，他覺得孩子們開心就好，扮什麼角色都值得啦，送出禮物最重要。
關山鎮德高國小校園裡上午突然出現電影超級英雄「蜘蛛人」，並頭戴紅色耶誕帽，手拿禮物袋，小朋友看見均睜大雙眼露出不可置信的表情，隨後紛紛搶著合影，還要求吐絲做蜘蛛網，引來現場歡笑聲。
這位超級英雄原來是家長會長裝扮，因為就讀幼兒園的兒子喜歡電影中英雄人物「蜘蛛人」，常常驚喜現身喜歡幫助需要幫助的人，顏府駐索性選擇用其裝扮來代替耶誕老人。
校長高志雄表示，家長會長期以來都是學校最堅強的後盾，尤其積極結合外界資源還出錢出力協助校方，提供民生用品給清寒學生家庭、添購相關設備充實學校足球隊、颱風校園災後復原協助等，平日就已如同耶誕老人般實現學校許願禮物。
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