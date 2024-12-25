延續市場加倍券刺激買氣 花蓮吉安鄉加碼逾4千份

花蓮縣府推出「市場加倍券」刺激傳統市場買氣獲得好評，吉安鄉公所接棒加碼，27、28日在鄉內4處市場發放超過4000份加倍券，希望延續縣府活動、增加攤商收益。

吉安鄉公所指出，27、28日連續2天限量發放市場加倍券，單日仁里市場將發送600張、慶豐市場500張、黃昏市場1050張及三角市場170張，2天發放4640張，預計再創百萬元循環收益。

吉安鄉公所指出，市場加倍券不限年齡、國籍皆可持新台幣100元兌換面額200元購物券，當日兌換限當天在指定市場使用完。

仁里市場、慶豐市場、三角市場於上午8時起至10時發放、黃昏市場於下午2時30分至4時30分發放，每人每天每個市場可兌換1次，換完為止。

慶豐市場管理委員會主委賴志明表示，感謝公所延續加倍券活動，攤商店家都很期待，也呼籲民眾把握最後加碼活動，踴躍兌換，為傳統市場帶來買氣。

刺激震後經濟，花蓮縣府於8、9月每週五、六推出市場振興加倍券活動，現金100元可兌換價值200元市場加倍券，12月為慶祝世界12強棒球賽台灣隊奪冠，加碼發放至21日。