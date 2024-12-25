影／金門陽明湖田野火災逾3千公尺 空拍機監控協助滅火

陽明湖周邊是候鳥的重要棲地，金門縣消防局今天表示，昨晚接獲民眾報案，指陽明湖附近田野出現大規模火災，燃燒面積超過3000平方公尺，由於火勢猛烈且迅速蔓延，消防局立即調派救援人員與設備前往現場搶救，歷經3.5小時奮戰後，成功將火勢完全撲滅，所幸無人員傷亡。

金門縣消防局表示，本次火災出動包括金湖及金沙分隊在內的9輛消防車、7台重機具、1台空拍機，以及警義消人員40人次參與救援，據現場指揮官介紹，抵達現場時火場面積已逾3000平方公尺，乾燥的冬季天氣和強勁的東北季風助長火勢迅速擴大。

據了解，由於火場區域聯外道路狹窄、水源不足，救援初期面臨相當挑戰，為確保水源供應無虞，警義消人員佈署超過50條水帶，從黃海路的消防栓持續供水，加上林務所重機具的支援，最終在空拍機的火場監控協助下，成功撲滅所有明火與零星火點，避免火勢進一步蔓延。

金門縣消防局局長呂英華及主任秘書陳叁奇在接獲通報後第一時間趕赴現場坐鎮指揮，現場救援過程中，縣議員周子傑也到場了解情況並慰問救災人員，並與金湖鎮麥斯麵包負責人王瑋群，送來100份麵包與飲料，為辛勞的消防隊員送上溫暖支持。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋指出，本次火災雖未造成人員傷亡，但受燒面積廣大，對環境和林地造成損害，他呼籲民眾，在使用火源時務必做到「人離火熄」，避免引發不必要的火災。此外，發現火災時應立即撥打119報警，在確保自身安全的前提下爭取黃金救援時間，將損失降至最低。