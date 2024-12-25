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南迴無敵海景將不再？ 廠商擬設風力發電 地方憂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴沿線擬設置風力發電機組，地方上意見兩極，有人認為恐破壞海岸風貌，承受不住17級颱風，也有人認為對環境衝擊小，應該可以接受。記者尤聰光／攝影
南迴沿線擬設置風力發電機組，地方上意見兩極，有人認為恐破壞海岸風貌，承受不住17級颱風，也有人認為對環境衝擊小，應該可以接受。記者尤聰光／攝影

台東縣積極配合中央推動綠能發電政策，目前已有地熱及水力發電，近日也傳出有廠商有意在南迴開發設置33部陸域型風力發電，且相關計畫已公開在環境部環評開發案論壇。地方上意見兩極，有人認為恐破壞海岸風貌，承受不住17級颱風。也有人認為對環境衝擊小，應該可以接受。南迴3鄉長均表示，開發與否需聽取民意。

大武鄉長王景昌表示，廠商有來公所諮詢過，若依地理環境及對環境的衝擊評估，確實靠海的大武鄉有東北季風、南風的吹拂，是有條件設置風力發電，但未來是否能設置，廠商還是需要收集更多鄉民的意見。另太麻里鄉長王重仁說，廠商目前只是走法定程序來地方諮詢意見而已，沒有說一定會設置，還有很長的路要走。

達仁鄉長陳新發表示，據他了解，廠商在鄉內設置的點，大多集中在南田部落區域，但南田有可能未來將成為國家火箭發射場，因此，是否合適設置風力發電有待討論，此外，該區域屬於原住民傳統領域，開發與否都必須依據原住民基本法得經過部落諮商。

環境部環評開發案論壇裡，民眾發現有1案名為「東風陸域風力發電計畫」的案子，計畫內容擬於台東縣太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置風力發電廠，規劃設置33部風力發電機，開發內容包括風機、陸域輸電線路及自設升壓站，風機單機裝置容量為3至7MW，最大總裝置容量約231MW。

地方得知消息後也引起討論，有民眾表示，南迴海岸每年面對颱風首當其衝，隨便風力都超過11、2級以上，更別說常有17級破表風速，風力超過9級風以上風機就可能承受不住，設置有很大風險和挑戰，且南迴海岸到處都是一根一根巨大風機，美麗海景也被破壞，這對觀光也沒好處。

另有民眾認為風力發電在發電過程中不會產生任何汙染，是清潔能源，對環境衝擊很小，和地熱及水力發電一樣，沒有必要否決掉這綠能選項。

縣府表示，目前未接獲相關資訊，但就風場地理環境來說設置風力發電確實有很大問題存在，現階段縣府綠能政策推動仍以地熱、小水利及太陽能為主。

環境部「環評開發案論壇」民眾發現有1案名為「東風陸域風力發電計畫」的案子，計畫內容擬於台東縣太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置風力發電廠，規劃設置33部風力發電機。圖／翻攝自環境部官網
環境部「環評開發案論壇」民眾發現有1案名為「東風陸域風力發電計畫」的案子，計畫內容擬於台東縣太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置風力發電廠，規劃設置33部風力發電機。圖／翻攝自環境部官網

台東 鄉長 颱風

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