童子瑋推台鐵換捷運 謝國樑：不會2選1

基隆捷運第二階段八堵到基隆市區規畫風波再起，議長童子瑋日前拋出規畫應立刻啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑昨強調，在他主政下捷運和台鐵不會是二選一，如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運，基隆市民如何輸運通勤？」

謝國樑力拚連任，2026市長選戰可能勁敵就是民進黨籍童子瑋，兩人隔空較勁，引發議論。對於謝國樑說法，童子瑋表示，今天會在臉書完整說明，他有自己節奏，不會照謝市長論述走。

謝國樑昨舉行施政2周年媒體茶敘，媒體詢問童子瑋日前在臉書說基隆捷運第二階段規畫，主張八堵到基隆這路段，如果能夠「台鐵換捷運」，對基隆絕對是一件好事。

謝表示，他態度未曾改變，台鐵和捷運不是給基隆市民二選一的方案，不可以讓市民「有了捷運就再也沒有台鐵」，假如台鐵和捷運要二選一，過程中會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運，難以想像市區既沒有台鐵也沒有捷運，如何利用軌道輸運通勤？市府會在有台鐵的基礎上逐步把捷運拉進市區。

基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基本設計，16日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，如順利可望明年6月招標。

基隆捷運第一階段全長15.6公里，自北市南港起始，經新北汐止區，抵達基隆八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站。八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費未定。