影／基隆設市百年點燈港都夜繽紛 郵輪緩緩出港夜色美
基隆市政府為慶祝設市百年的「基隆百年迎繽耶誕樹」，今晚由市長謝國樑等人點亮頂端的星星，耶誕樹高16米、直徑6米，3種不同模式的燈光秀閃耀，下雨又濕冷讓海洋廣場夜色繽紛，吸引民眾拍照駐足，剛好郵輪緩緩出港，充滿港都夜色之美。
基隆市文化觀光局今晚舉辦點燈儀式，謝國樑在基隆市文化觀光局長江亭玫及多位市議員陪同下，以燈光秀點亮耶誕樹頂端星星，象徵百年來的發展讓基隆熠熠生輝，也溫暖歲末的節慶氛圍。
謝國樑說，基隆市有獨特的美食跟山海美景，大家在這邊成長，基隆永遠是大家的家，在保存特色的同時，他要推動更多的發展，期盼打造更好的就業以及居住、照護環境，相信基隆一定會愈來愈好，在保留珍貴文化的同時，也讓基隆更加現代化、更加美好。
基隆1924年12月25日正式設市，距今正好滿100年，今晚起到明年的1月26日，耶誕樹會每10分鐘變換一次燈光的閃爍模式，希望遊客感受基隆的浪漫與趣味。在地團體雨都舞蹈團及楓香舞蹈團，冒著風雨帶來精采演出。
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