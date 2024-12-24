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基隆火車站北站漏水半年 乘客：難道進站也要撐雨傘？
基隆火車站北站今天有乘客投訴漏水近半年，只要下雨就有水往下漏，滴滴答答，外面下大雨，站內就會下小雨，一直都沒有改善，民眾說「難道進站也還要撐雨傘？」台鐵回應，因天井上方玻璃與支架間防水膠條老化破損，導致發生雨水滲漏，最快3周內修好。
近日民眾投訴，基隆火車站北站靠近電梯附近，只要一下雨就有漏水情況，地上積水嚴重，已經有近半年，都還是繼續漏水，並沒有改善。他說，漏水的地方是在站內，只要外面下雨，站內也會下，影響乘客通行。
還有一名乘客表示，「站外下大雨，站內就下小雨」，難道乘客進台鐵站還要撐雨傘嗎，有點誇張，希望趕快改善，他發現是天井有破漏，一直沒有修好。
台鐵公司今天說明，指基隆站北站廣場天井發生雨水滲漏現象，經初步勘察應為天井上方玻璃與支架間防水膠條老化破損，導致發生雨水滲漏現象。今天上午車站已在現場擺放三角錐提醒民眾注意，必要時將適度隔離出入動線。車站將請廠商進行查看修繕，視天候狀況，最快3周內完成相關工作。
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