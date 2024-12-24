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影／台東首辦「耶誕燈車遊街 」報平安 小朋友嗨：耶誕快樂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
耶穌基督誕生馬槽的故事，成為耶誕燈車的亮點之一。記者尤聰光／攝影
耶穌基督誕生馬槽的故事，成為耶誕燈車的亮點之一。記者尤聰光／攝影

耶誕節前夕的平安夜，台東縣首辦全台最大的「耶誕燈車遊街」活動，18輛精心設計的耶誕燈車遶行市區街道，以報佳音傳遞愛的祝福與關懷，讓民眾感受到不一樣的耶誕氣氛。小朋友開心大喊，「耶誕快樂！」

耶誕燈車隊下午4點30分在縣議會廣場集結，由豐收聖樂團獻詩為活動揭開序幕，議長吳秀華率議會團隊為台東祈禱迎接耶誕節，隨後由全福會弟兄及豐田讚美教會帶來熱情洋溢的敬拜表演，點燃現場的熱烈氣氛。

隨後透過號角揮旗儀式，象徵啟動與祝福，也正式展開遊行，每一輛耶誕車都依據聖經記載的歷史典故來精心設計，有耶穌誕生馬槽、天使報佳音、諾亞方舟等，相當別開生面，令人印象深刻。

除耶誕燈車遊街，來自縣內教會以徒步方式從新生路寶雅為起點，沿路踩街報佳音至轉運站，儘管許多人認為耶誕節是屬於基督徒的節日，但這場活動不分族群與宗教，每個人都沉浸在濃厚的耶誕節日氛圍中。

台東牧者同工聯禱會表示，從籌備到執行這項系列活動花很多心思，就是希望透過這一系列活動，不僅帶來節日的歡樂，更傳遞耶誕節背後愛與盼望的真諦，讓所有參與者感受到台東這片土地上的正能量。

豐收聖樂團在縣議會大廳獻詩為活動揭開序幕。記者尤聰光／攝影
豐收聖樂團在縣議會大廳獻詩為活動揭開序幕。記者尤聰光／攝影
每一輛耶誕車都依據聖經記載的歷史典故來精心設計，沿途民眾拿起手機拍照。記者尤聰光／攝影
每一輛耶誕車都依據聖經記載的歷史典故來精心設計，沿途民眾拿起手機拍照。記者尤聰光／攝影
耶誕節前夕的平安夜，台東縣首辦全台最大的「耶誕燈車遊街」活動，18輛精心設計的耶誕燈車遶行市區街道，以報佳音傳遞愛的祝福與關懷，讓民眾感受到不一樣的耶誕氣氛。記者尤聰光／攝影
耶誕節前夕的平安夜，台東縣首辦全台最大的「耶誕燈車遊街」活動，18輛精心設計的耶誕燈車遶行市區街道，以報佳音傳遞愛的祝福與關懷，讓民眾感受到不一樣的耶誕氣氛。記者尤聰光／攝影

台東 節日 耶誕節

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