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謝國樑拒「台鐵換捷運」 基隆市議員籲別預設立場

中央社／ 基隆24日電
基隆市長謝國樑。聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影
基隆市長謝國樑。聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影

基隆捷運第2階段路線規劃引起討論，議長童子瑋主張以台鐵換捷運，市長謝國樑反對。民進黨基隆市議員鄭文婷表示，市府不該預設立場否決某個方案，任何一項方案都該納入考量。

基隆捷運第2階段八堵至基隆市區，受限路廊空間，面臨台鐵、捷運2擇1局面，或採其他路廊，基隆市府正展開第2階段可行性研究。

基隆市議會議長童子瑋日前主張，如果能將台鐵換成捷運對基隆是好事。

不過，謝國樑多次表達傾向延伸至安樂區再到市區，他今天表示，要在有台鐵的前提下，逐步將捷運引進市區，若要在台鐵與捷運2選1，基隆市區可能會有7年、8年期間既無台鐵也沒有捷運。

鄭文婷指出，許多人引頸翹望基隆捷運進入市區，過去因政治因素使基隆捷運進程分成2階段，第1階段既然已定線，第2階段就考驗執政的市府團隊，尤其不該預設立場，任何方案都應納入考量，才能真正體現社會各方的意見。

她說，至於該採取哪個方案，在決策過程中自有相關機制可產生具體可行方案，面對第2階段的決策過程，謝國樑應採取更全方位的態度，不該先預設立場否決某個特定方案。

國民黨基隆市議員何淑萍表示，她支持謝國樑的想法，要在有台鐵的前提下，逐步將捷運引進市區。基隆是國際港也是軍港，軌道運輸有一定的必要性，更何況對通勤族及市民而言，雙軌並行才是正確的改善之道。

何淑萍說，如果為了期待已久的捷運，還要讓出行的民眾7年、8年沒有台鐵可運行，要搭車到八堵轉台鐵，對於路輻有限的基隆市南榮路，更易造成交通壅塞，對市民的影響甚鉅，絕非良策。

台鐵 基隆捷運 謝國樑

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