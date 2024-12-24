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台東延平鄉多元照顧中心啟用 長照網絡助偏鄉長者

中央社／ 台東縣24日電

應對人口老化問題，台東縣政府推動長照服務，延平鄉多元照顧中心今天啟用，縣長饒慶鈴表示，延平鄉多元照顧中心是台東縣繼池上鄉、成功鎮之後，第3座啟用的多元照顧中心。

延平鄉多元照顧中心提供日間照顧、居家服務及社區共餐等多元服務，未來也將持續提升偏鄉長者的生活品質、減輕家庭照顧者的壓力，為台東縣內長輩帶來更多關懷與幸福。

今天揭牌活動由布農族傳統祈福儀式開場，饒慶鈴表示，為了讓延平鄉的長者們享有更完善貼心的照顧服務，爭取中央補助，投入新台幣近4000萬元設立這座多元照顧中心，年均服務人數可達213人，專為偏鄉長者提供更為完善的照顧服務，提供豐富多元的活動，期盼讓長者們可以在熟悉的環境中，享受多元豐富的活動與專業照顧。

饒慶鈴指出，建立完善的長照網絡，明年太麻里多元照顧中心也將啟用。除了建置在地多元照顧中心，今年也攜手東基公益，將閒置的太平榮民之家轉型為樂齡健康長照園區，公私協力打造台東為宜居城市。未來持續努力推動各項長照政策，建立更完善的長照網絡，讓長者都能在熟悉的環境中獲得最完善多元、全面的照顧，在台東這片土地上安享幸福晚年。

出席揭牌活動的一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，基金會有10年的日間照顧服務經驗；除了一般的日間照顧服務，還有居家服務、夜間住宿等，兼顧每位長輩的個別化需求。另結合既有的失智社區服務據點、延平鄉巷弄長照站、送餐、家庭照顧者支持性等服務，盼提供延平鄉長者完善的長照服務。

台東縣衛生局說明，延平鄉多元照顧中心委由一粒麥子基金會承辦，內部設置專業照護區、康復訓練室、衛生保健室等多功能空間，並設有舒適的社交與身心活化空間，申請服務包含日照中心、營養餐食、失智據點、家庭照顧者支持、社區整體照顧等，確保長者在身心上獲得全方位的照顧。

台東 鄉長 長照

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