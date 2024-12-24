蘇花路廊新澳隧道整修 明後2天輪流封閉南北隧道通行
宜蘭縣台9線蘇花路廊新澳隧道（117K+600到118K+800）因長期使用，內部有部分裂縫、破損，公路局規畫25日、26日整修，明後2天上午8時到晚上11時，分別封閉北上與南下線，採取南下隧道單線雙向管制通行、北上隧道雙向通行。
公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，宜蘭縣2020年檢查全縣隧道時，發現新澳隧道因長期使用，內部出現不少裂縫與破損，雖沒有立即的安全問題，仍需修復，近期爭取到修復經費，規畫明後2天整修，工程結束後若無意外，短時間不會再因工程管制。
工程管制分為2階段，12月25日上午8時到晚上11時，封閉新澳隧道北上線，開放南下線的舊隧道單線雙向輪放管制通行；26日上午8時到晚上11時，封閉南下線，開放北上線的新隧道，由於新隧道本身就有雙線道，無須管制，採取雙向通行。
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