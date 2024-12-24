快訊

17歲少女遭主管性侵走上絕路 麥當勞公布「案件時序」了！

就在今晚！聖誕夜梵蒂岡要開啟聖門，25年一度「禧年傳統」

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

蘇花路廊新澳隧道整修 明後2天輪流封閉南北隧道通行

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
新澳隧道後天封閉南下線，開放北上隧道雙向通行，由於隧道本身為雙線道，無須輪放管制。圖／公路局提供
新澳隧道後天封閉南下線，開放北上隧道雙向通行，由於隧道本身為雙線道，無須輪放管制。圖／公路局提供

宜蘭縣台9線蘇花路廊新澳隧道（117K+600到118K+800）因長期使用，內部有部分裂縫、破損，公路局規畫25日、26日整修，明後2天上午8時到晚上11時，分別封閉北上與南下線，採取南下隧道單線雙向管制通行、北上隧道雙向通行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，宜蘭縣2020年檢查全縣隧道時，發現新澳隧道因長期使用，內部出現不少裂縫與破損，雖沒有立即的安全問題，仍需修復，近期爭取到修復經費，規畫明後2天整修，工程結束後若無意外，短時間不會再因工程管制。

工程管制分為2階段，12月25日上午8時到晚上11時，封閉新澳隧道北上線，開放南下線的舊隧道單線雙向輪放管制通行；26日上午8時到晚上11時，封閉南下線，開放北上線的新隧道，由於新隧道本身就有雙線道，無須管制，採取雙向通行。

新澳隧道明天封閉北上線，南下線舊隧道採取單線雙向輪放管制通行。圖／公路局提供
新澳隧道明天封閉北上線，南下線舊隧道採取單線雙向輪放管制通行。圖／公路局提供

南澳 宜蘭

延伸閱讀

新北大橋機車道離奇連四摔 工務局將向包商咎責

砂石車不用再走平面 台64接台61南下方向匝道今通車

開到崩潰！台南市學甲台19線劃設新標線 直行車「被迫蛇行」引反彈

宜蘭安農溪、武荖坑橋自行車道增建 明後年相繼完工

相關新聞

蘇花路廊新澳隧道整修 明後2天輪流封閉南北隧道通行

宜蘭縣台9線蘇花路廊新澳隧道（117K+600到118K+800）因長期使用，內部有部分裂縫、破損，公路局規畫25日、2...

基隆火車站北站廣場天井漏水 台鐵估3週內完成修繕

有人日前在社群媒體發文，指台鐵基隆火車站北站內的廣場天井漏水。台鐵公司今天表示，經初步勘查後，應為防水膠條老化破損導致雨...

公、私協力作公益 台東縣議長吳秀華聖誕傳愛早療孩童

台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會，21日與台東縣議會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館舉行「聖誕心意...

拚春節觀光！宜蘭祭出大禮包 消費滿500元抽69萬汽車

年底到來，宜蘭縣政府為了促進觀光，特別舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，明日起到明年3月，在宜蘭消費滿500元就可以參加抽獎，最大...

反對議長廢鐵換捷 謝國樑：2選1將7、8年沒台鐵沒捷運

基隆捷運第二階段八堵到基隆市區規畫風波再起，議長童子瑋日前拋出規畫應該要立刻啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑今天說重...

宜蘭安農溪、武荖坑橋自行車道增建 明後年相繼完工

宜蘭縣政府完善縣內環島自行車道路線，獲交通部核定7000萬元，主要用於興建安農溪分洪堰南側支流跨越橋、蘇澳鎮武荖坑橋與新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。