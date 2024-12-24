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公、私協力作公益 台東縣議長吳秀華聖誕傳愛早療孩童

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會，21日與台東縣議會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館舉行「聖誕心意傳愛行動」，台東縣吳秀華表示，呼籲大家關心偏鄉早療，以及東部交通正義等議題。圖／台東縣議會提供
台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會，21日與台東縣議會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館舉行「聖誕心意傳愛行動」，台東縣吳秀華表示，呼籲大家關心偏鄉早療，以及東部交通正義等議題。圖／台東縣議會提供

台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會，21日與台東縣議會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館舉行「聖誕心意傳愛行動」，為台東偏鄉早療的家庭與孩童帶來特別的聖誕佳節慶祝活動。台東縣議長吳秀華表示，呼籲大家關心偏鄉早療，以及東部交通正義等議題。

吳秀華指出，台東受限於地理因素以及交通不便，對需要早療的孩子而言，無論是接受療育還是參與活動，都困難重重。本次活動不僅是為了讓孩子們享受佳節的喜悅，更是希望喚起社會對偏鄉交通正義與早療資源不足的關注。

吳秀華也感謝協會多年來深耕台東，無私付出，也對台灣大車隊提供交通支持，讓有早療需求的孩童與家庭，可以一同參與聖誕活動，至上謝意。

台灣公益社會實踐協會代表指出，0到6歲是孩子發展的黃金期，希望每一位孩子都能在最需要的時刻，獲得最適合的支持。透過這次合作，期待讓更多人了解偏鄉孩子的需求，共同為他們的未來努力。

台灣大車隊代表也表示，很高興能以實際行動協助有早療需求的孩子與家長。可以讓孩童們度過快樂溫暖的聖誕節，能夠提供具體的協助，是台灣大車隊社會責任體體現，未來也會持續努力，為需要幫助的人搭建交通的橋樑。

當天活動除了精心安排的泡泡秀、手作體驗並贈送孩童聖誕禮物外，還由吳秀華與協會及企業代表一起，象徵性地將聖誕星星貼上手作聖誕樹，傳遞三方攜手合作的美好祝福。

吳秀華呼籲，偏鄉的孩子值得更多關注與資源投入，她將持續在議會中關注孩童早療、交通正義等議題，讓每一位孩子都能把握成長的機會與未來。

台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會，21日與台東縣議會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館舉行「聖誕心意傳愛行動」，台東縣議長吳秀華表示，呼籲大家關心偏鄉早療，以及東部交通正義等議題。圖／台東縣議會提供
台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會，21日與台東縣議會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館舉行「聖誕心意傳愛行動」，台東縣議長吳秀華表示，呼籲大家關心偏鄉早療，以及東部交通正義等議題。圖／台東縣議會提供

偏鄉 台東 吳秀華

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