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基隆統籌款試算增75億元 謝國樑想蓋立體停車場

中央社／ 基隆24日電

立法院修正通過財劃法部分條文，基隆市普通統籌分配稅款試算將增加75億元，基隆市長謝國樑今天說，這筆財源他首先希望用來興建8座至10座立體停車場，緩解停車問題。

立法院會20日晚間三讀修正通過25年未修正的財政收支劃分法部分條文，根據財政部初步試算，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方政府，其中，基隆市普通統籌分配稅款，試算將從58億元增加至133億元，增加75億元。

謝國樑今天與媒體茶敘時表示，市府仍需了解統籌分配稅款增加後，中央的政策是否有所調整，也就是市府的一般性補助款和計畫型補助款是否因此減少。

謝國樑指出，假如可以維持現況，他首先希望在基隆火車站南站、正濱漁港附近、和平島、安一路的安樂國小等較為擁擠的地方，興建8座至10座具規模的立體停車場，緩解停車問題。

謝國樑說，如果要進一步讓機車退出人行空間，基隆市就需要更多平面和立體停車場，平面部分，市府現正逐步規劃，但若要興建10座立體停車場，恐怕需要70億元、80億元經費，他也希望能將學校及相關運動空間，例如籃球場、羽球場、網球場提升到場館等級。

停車場 謝國樑

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