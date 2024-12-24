拚春節觀光！宜蘭祭出大禮包 消費滿500元抽69萬汽車
年底到來，宜蘭縣政府為了促進觀光，特別舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，明日起到明年3月，在宜蘭消費滿500元就可以參加抽獎，最大獎是1輛市價69萬元的TOYOTA YARIS CROSS，此外還有iPhone16、GOGORO電動機車等大獎，總獎金超過百萬元。
工商旅遊處表示，從明天耶誕節到明年元旦、春節以及228連假，是一連串連續假期觀光潮，宜蘭也有宜蘭市、羅東鎮跨年晚會，和元旦升旗觀光典禮一系列活動，為了吸引遊客觀光住宿，今年舉辦抽獎活動，盼振興經濟、促進地方產業發展。
活動從12月25日到明年3月2日，期間全國民眾在宜蘭食、宿、遊、購、行5種類別任一合法店家消費滿500元，取得統一發票或向店家索要購物證明，拍照上傳到活動官方網站，可以得到1組序號，上傳期間為今年12月31日到明年3月3日；每消費滿500元可取得1組序號，序號越多中獎機會越高。
工旅處表示，大獎共31項、價值約130萬元，分2波抽獎。第一波抽獎時間是明年2月12日，獎品有65吋電視、無線吸塵器、除濕機、iWatch智慧手表等；第二波抽獎時間是明年3月12日，獎品包含最大獎TOYATA YARIS CROSS汽車1輛、iPhone16、GOGORO電動機車等。除了大獎，也有住宿券等小獎。
工旅處指出，同1人可申請超過1組序號增加中獎機率，一旦中獎其他序號就會作廢，「重複抽獎，不重複中獎」，民眾可以看準心儀的獎品，決定參加第一波或第二波抽獎；2次公開抽獎都會在活動官網直播，縣府3月中旬舉辦頒獎典禮，詳細資訊可查詢「暢遊宜蘭抽好禮」官網。
縣長林姿妙表示，宜蘭是全國觀光重鎮，縣府振興縣內觀光與經濟一直不遺餘力，希望這次抽獎為在地商家與居民創造更多商機。宜蘭縣觀光協會理事長卓志宏說，活動帶來人潮，如何讓人留在宜蘭食宿也很重要，這次抽獎就是很大的吸引力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言