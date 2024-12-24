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反對議長廢鐵換捷 謝國樑：2選1將7、8年沒台鐵沒捷運

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天說，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，假如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天說，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，假如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？記者游明煌／攝影

基隆捷運第二階段八堵到基隆市區規畫風波再起，議長童子瑋日前拋出規畫應該要立刻啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑今天說重話，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？

謝國樑今舉行施政二周年媒體茶敘，媒體詢問議長童子瑋日前在臉書說基隆捷運第二階段規畫，主張八堵到基隆這路段，如果能夠「台鐵換捷運」，對基隆絕對是一件好事。

謝國樑回應說，他的態度一直以來未曾改變，台鐵和捷運不是給基隆市民二選一的方案，絕對不可以是讓市民「有了捷運就再也沒有台鐵」，現在很多郵輪旅客是在全國各地搭火車到基隆火車站，雖然以後可以一段一段用捷運接駁。

謝國樑表示，捷運和台鐵基隆民眾不應該、也不會在他主政下進行二選一的動作，會在有台鐵的前提下，逐步把捷運引進到基隆市區，這一點不但在2020年很清楚，在2022年也是他施政的主要論述，在2026年下屆市長選舉也將會是他和競選對手主要論述。

謝國樑並說，假如台鐵和捷運要二選一的話，過程中會有7、8年的時間既沒有台鐵也沒有捷運，大家可以想像市區既沒有台鐵也沒有捷運，後續如何利用軌道輸運通勤？

謝國樑強調，市府會以這樣的理念再和各界溝通，從2020年前市長到現在的議長，大家有一些討論，他從未改變，拒絕台鐵、捷運二選一，市府會在有台鐵的基礎上逐步把捷運拉進市區。

基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基本設計，16日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，如順利可望於預計明年6月招標。

基隆捷運第一階段全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆市八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站；八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費都未定。

被視為下屆民進黨可能市長人選的童子瑋說，對市長說法尚無回應，他日前說，過去基隆捷運的整體規畫，是直接從南港延伸到基隆，但因為許多政治因素造成分成兩階段。第二階段的規畫應該要立刻啟動，依照現行政策，南港到八堵要2033年才能完工，如果等到2030年後再開始啟動，那這一段基隆人要等到什麼時候？

市府交通處說明，第二階段可行性研究經費，交通部今年3月同意補助1950萬元，正在進行相關作業中。

市長謝國樑今天說，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，假如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天說，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，假如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？記者游明煌／攝影

公共工程 台鐵 基隆捷運 謝國樑

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