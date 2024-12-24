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三仙台迎新年曙光 成功海洋環境教室觀「戰浪」

中央社／ 台東縣24日電

2025年元旦將到，東管處邀民眾到三仙台迎新年曙光，當天成功鎮的海洋環境教室前藝術創作品「戰浪」正式展示啟用，以傳統的「鏢旗魚」為主題，致敬兼顧海洋生態永續捕魚方式。

根據中央氣象署資料顯示，台灣本島在台東三仙台是2025年最早日出地點之一，當日清晨6時36分迎接第一道曙光。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天表示，三仙台八拱跨海步橋與太平洋構成壯麗的畫面，多年來總是吸引無數國內外遊客和攝影愛好者捕捉精彩美景，今年同樣邀請大家步行穿越全長約400公尺的八拱橋，感受晨曦下大海與橋身交織的壯美，近距離體驗獨特的自然與文化地標。

東管處指出，考量遊客夜間及凌晨抵達景區的行進安全，將在園區內的行人徒步區加設燈光、燈條等照明設備；同時增派清潔人力隨時清掃維持環境品質；為避免人車流的壅塞，將安排交通疏導人員運用智慧景區管理平台，現場即時控管車輛進出，維持秩序，並提醒旅客停車場若車位停滿，可移至東-17鄉道停放。

另外，成功海洋環境教室前藝術創作品「戰浪」，將於114年元旦當日上午正式展示啟用。此作品以傳統的「鏢旗魚」文化為主題，致敬這項幾近失傳卻兼顧海洋生態永續的捕魚方式，展現船長與鏢魚手在海上搏浪的默契，以及漁民對大海的深深敬畏與尊重；透過藝術形式，不僅重現這段珍貴的文化記憶，更傳遞出人與自然和諧共存的精神價值。

啟用儀式特別邀請成功鎮在地老船長親臨現場，以其豐富經驗與深刻人生體驗，帶領參與者進一步了解這項傳統技藝的文化底蘊。活動現場還規劃多元互動體驗，讓遊客親身感受東海岸獨特的自然風光與文化魅力。

東管處表示，歲末31日上午將於都歷遊客中心揭幕全新打造的沉浸式體驗區，結合數位科技與在地文化，以「東部海岸故事書」為主軸，透過虛實交織的投影與互動，帶領民眾探索阿美族的神話傳說、自然生態與文化價值，並巧妙利用科技提升學習趣味，寓教育於娛樂，感受東海岸山海生活的智慧。

三仙台 成功 永續

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