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宜蘭安農溪、武荖坑橋自行車道增建 明後年相繼完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣自行車道總長超過100公里，縣府提出環島自行車道整合升級計畫，獲核定7000萬元。圖為冬山鐵路沿線自行車道。本報資料照
宜蘭縣自行車道總長超過100公里，縣府提出環島自行車道整合升級計畫，獲核定7000萬元。圖為冬山鐵路沿線自行車道。本報資料照

宜蘭縣政府完善縣內環島自行車道路線，獲交通部核定7000萬元，主要用於興建安農溪分洪堰南側支流跨越橋、蘇澳鎮武荖坑橋與新城溪立體車道，2工程將分別在2026年中、2025年底完工；縣府也會盤點現有的自行車道，明年底完成未來整體規畫。

宜蘭目前自行車道總長超過100公里，包含北濱自行車道、冬山河自行車道、安農溪自行車道等，既連接全國環島路線，也串聯安農溪、武荖坑溪和壯圍沙丘等風景區。

工商旅遊處指出，為了進一步完善整體自行車道，縣府與蘇澳鎮公所向交通部公路局提案「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」，12月底獲公路局核定總經費7000萬元，公路局補助5344萬元、縣府自籌1400萬元、蘇澳公所籌編256萬元。

工旅處說明，整個計畫分為3個部分，第一部分是自行車道整體規畫，經費1200萬元，主要是盤點現有自行車路網、規畫未來新增車道，以及統計管理經費與改善方案等，預計2025年底完成整體規畫，形成上位計畫，之後宜蘭所有自行車道計畫都會包含在該上位計畫中。

第二部分是安農溪分洪堰南側南支流跨越橋梁，經費4200萬元。工旅處表示，目前分洪堰北支流已經有1座跨橋，南支流卻付之闕如，自行車道路分隔無法形成迴圈；南支流跨橋預計2026年6月完工，包含長91.5公尺的橋梁本體、景觀工程與照明工程等。

第三部分是由蘇澳鎮公所提出的「環島一號線串聯武荖坑橋新城溪自行車穿越工程」，經費1600萬元。工旅處指出，目前自行車從武荖坑風景區出來後，要銜接到新城溪南岸車道需跨越省道台9線，該處砂石車多，有安全疑慮，預計新建200公尺長的立體車道，2025年底完工。

縣府預計在安農溪分洪堰南支流新增跨越橋，完善自行車道迴圈。圖為完工後模擬圖／縣府提供
縣府預計在安農溪分洪堰南支流新增跨越橋，完善自行車道迴圈。圖為完工後模擬圖／縣府提供
武荖坑溪自行車道與新城溪南岸自行車道被台9線隔開，騎士穿越多有危險，蘇澳公所提案新建立體車道。圖／縣府提供
武荖坑溪自行車道與新城溪南岸自行車道被台9線隔開，騎士穿越多有危險，蘇澳公所提案新建立體車道。圖／縣府提供

自行車 蘇澳 車道

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