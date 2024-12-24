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就職2周年收大禮！基隆年增70億經費 謝國樑優先興建立體停車場
財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，有如是送給市長謝國樑就職兩周年大禮。謝表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢，同時改善學校運動空間，提升到場館等級，讓師生在更合適的環境訓練與活動。
謝國樑明天就職兩周年，今天將與媒體茶敘，說明施政成績與未來願景。對於未來預算將增加，謝國樑昨天說，基隆市停車空間有限，長年困擾市民。未來市府財源增加，將挑選合適地點興建立體停車場，基隆火車站南站、正濱漁港、大慶大城社區、安一路、和平島等地都列入評估。
謝國樑表示，停車位不足是基隆的城市惡夢，現在民眾在大街小巷找地方停車，立體停車場一旦蓋起來，容納原本停放在周邊的汽機車，除了減少找車位的困擾，平面空間也會馬上看到改變。
市府明年編列1.38億元改善學校場館及體育設施，未來經費增加，謝國樑計畫不只跑道等設施更新，而是要讓各校活動空間場館化，使用效益更高，也更舒適。
基隆市各地里鄰公園因安全疑慮拆除遊具，市府苦無經費重新設置，未來可運用經費增加，也將盤點在大型公園、里鄰公園，設置全齡化設施，讓小孩、青少年、成年人和長者都能使用。
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