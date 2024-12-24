快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

聽新聞
0:00 / 0:00

就職2周年收大禮！基隆年增70億經費 謝國樑優先興建立體停車場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，市長謝國樑表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢。記者邱瑞杰／攝影
財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，市長謝國樑表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢。記者邱瑞杰／攝影

財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，有如是送給市長謝國樑就職兩周年大禮。謝表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢，同時改善學校運動空間，提升到場館等級，讓師生在更合適的環境訓練與活動。

謝國樑明天就職兩周年，今天將與媒體茶敘，說明施政成績與未來願景。對於未來預算將增加，謝國樑昨天說，基隆市停車空間有限，長年困擾市民。未來市府財源增加，將挑選合適地點興建立體停車場，基隆火車站南站、正濱漁港、大慶大城社區、安一路、和平島等地都列入評估。

謝國樑表示，停車位不足是基隆的城市惡夢，現在民眾在大街小巷找地方停車，立體停車場一旦蓋起來，容納原本停放在周邊的汽機車，除了減少找車位的困擾，平面空間也會馬上看到改變。

市府明年編列1.38億元改善學校場館及體育設施，未來經費增加，謝國樑計畫不只跑道等設施更新，而是要讓各校活動空間場館化，使用效益更高，也更舒適。

基隆市各地里鄰公園因安全疑慮拆除遊具，市府苦無經費重新設置，未來可運用經費增加，也將盤點在大型公園、里鄰公園，設置全齡化設施，讓小孩、青少年、成年人和長者都能使用。

財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，市長謝國樑表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢。記者邱瑞杰／攝影
財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，市長謝國樑表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢。記者邱瑞杰／攝影

停車場 基隆 謝國樑 財劃法

延伸閱讀

選戰洗禮剛過罷免風暴又來 謝國樑心疼太太也受影響

【即時短評】6萬9934同意罷免票 謝國樑不能鬆懈的壓力

專訪／罷免潮戰首戰 謝國樑自評79分室內兒童樂園有感

專訪／謝國樑宣布爭取連任關鍵原因曝 挺過罷免反激勵

相關新聞

就職2周年收大禮！基隆年增70億經費 謝國樑優先興建立體停車場

財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，有如是送給市長謝國樑就職兩周年大禮。謝表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車...

宜蘭輔導業者用環保餐具 花蓮建環保餐具清洗中心

中央推動2050淨零碳排目標，花蓮縣政府輔導13家旅館取得環保標章，也興建環保餐具清洗中心，購置約24萬件餐具供餐飲業者...

基隆捷運建設逐步推進 六合橋將配合施工一併改建

基隆市政府今天開「基隆捷運推動專案小組」第33次會議，全力達成2026年底前分段取得捷運用地目標，如期開工，早日完工。其...

宜蘭連6年元旦升旗 各公所健走摸彩有電視、冰箱等大獎

宜蘭縣長林姿妙上任後，連續第6年舉辦元旦升旗及健走，明年1月1日上午6時30分在宜蘭運動公園田徑場舉行，升旗結束後將健行...

台東搶跨年商機 宣布加發2千份200元暢銷券

下周就要迎接2025年到來，台東縣政府搶攻跨年晚會商機，今天宣布12月31日下午至晚上將在會場發送價值200元「東漂暢消...

花蓮老人家初體驗夾娃娃 夾到禮物開心過耶誕節

花蓮縣老人暨家庭關懷協會為慶祝將至的耶誕節，今天與夾娃娃機店業者合作，在耶誕節前夕邀請據點長輩免費到店裡夾娃娃，許多老大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。