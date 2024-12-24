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宜蘭輔導業者用環保餐具 花蓮建環保餐具清洗中心

聯合報／ 記者王燕華王思慧／連線報導

中央推動2050淨零碳排目標，花蓮縣政府輔導13家旅館取得環保標章，也興建環保餐具清洗中心，購置約24萬件餐具供餐飲業者借用，預計明年5月營運。宜蘭縣政府輔導36家業者減少一次性餐具使用，縣長林姿妙希望公私部門攜手合作，從生活中力行環保。

花蓮縣環保局推動低碳綠色旅遊，輔導旅宿業者加入環保旅宿行列，打造永續綠色旅遊體驗，目前有13家旅館取得環保標章，不使用一次性備品、減量廢棄物、設置汙染防治設備。

另，環保局爭取花東基金約1.3億，興建環保餐具清洗中心。為帶動餐飲業使用環保餐具，花費1千多萬元購置約24萬件餐具，初期目標可減少約30萬個一次性餐具，減少約164公噸廢棄物及4萬3500公斤碳排放量，並採OT模式交由民間機構營運。

宜蘭縣政府昨發表「宜起響應一次用產品減量」政策，今年輔導36家餐飲業者提供或設置環保餐具，減少一次性餐具使用。明年元旦起，全國旅宿業者都不得提供容量小於180ml的液態盥洗及保養用品，提醒民眾外出旅遊時，要自備盥洗、保養及個人衛生用品。

花蓮縣政府 餐具 餐飲業

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