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基隆捷運建設逐步推進 六合橋將配合施工一併改建

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天開「基隆捷運推動專案小組」會議，討論基隆捷運合併六合橋改建。圖為尚未定案的示意圖。圖／基市府提供
基隆市政府今天開「基隆捷運推動專案小組」會議，討論基隆捷運合併六合橋改建。圖為尚未定案的示意圖。圖／基市府提供

基隆市政府今天開「基隆捷運推動專案小組」第33次會議，全力達成2026年底前分段取得捷運用地目標，如期開工，早日完工。其中跨越基隆河段的捷運橋梁將與六合橋合併改建，節省工程經費也縮短施工期程。

基市府今與新北市捷運局開會，就跨越基隆河段的捷運橋梁與六合橋合併改建、都市計畫變更原則等議題進行研商。兩市討論分工原則後，樑梁部分由基市協助用地取得及編列經費，再交由新北市捷運局一併於捷運施工範圍內辦理橋梁改建工程。

基市府秘書長方定安表示，新北市捷運局已完成基隆捷運的基本設計，日前提出為改善全線軌道定線，避免軌道線形過度彎繞，降低震動噪音，提升搭乘舒適度。

基市府考量六合橋的使用年限將屆，評估未來改建的困難度，兩市決議六合橋與捷運橋梁分構的方向進行設計，橋梁經費將拆分比例，屬於市區道路橋樑部分，由基市向中央爭取經費挹注。

基市府交通處長王圳宏說，基隆捷運第1階段自台北南港，往北經新北汐止接至基隆八堵，全線15.6公里，共設置13個車站。

新北市捷運局本月16日已完成基隆捷運基本設計，提報中央進行經費審議，通過後即可接續辦理工程招標作業。工程經費審議期間，相關的都市計畫變更及用地取得作業同步進行，目標鎖定2026年底前，將各路段捷運施工所需用地陸續交付新北捷運局，預訂2034年全線完工通車。

基隆市政府今天開「基隆捷運推動專案小組」會議，鎖定2026年底前分段取得捷運用地目標，如期開工，早日完工。圖／基市府提供
基隆市政府今天開「基隆捷運推動專案小組」會議，鎖定2026年底前分段取得捷運用地目標，如期開工，早日完工。圖／基市府提供

基隆捷運

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