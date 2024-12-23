宜蘭市提合辦跨年晚會做大場子 羅東鎮著眼商機反對

宜蘭市、羅東鎮往年都各自辦跨年晚會，宜蘭市長陳美玲提出，盼集中經費，促成宜蘭市、羅東鎮輪流辦跨年；羅東鎮長吳秋齡反對，表示公所辦跨年晚會是為帶動羅東商機。

宜蘭市公所往年都在蘭城新月廣場舉辦跨年晚會，今年首度移往腹地較大的宜蘭運動公園舉辦，邀請雙人組歌手「動力火車」、實力女聲李千娜等輪番上陣演出，並安排5分鐘煙火秀。

羅東鎮跨年晚會則將於31日晚間9時在中山公園登場，邀請歌手閻奕格、持修等多組歌手獻唱，並規劃3分鐘、逾1800發跨年煙火秀迎接新年。

陳美玲晚間向中央社記者表示，希望明年能促成鄉鎮市公所與縣府，年底合辦跨年晚會，如此經費能較為充裕，邀請到的藝人卡司陣容也可更堅強，其實許多事情大家都可以合作，但要縣府同意，也盼羅東鎮長吳秋齡可以認同她的想法。

陳美玲說，宜蘭市、羅東鎮輪流舉辦跨年晚會，不僅能把場子做大，請到更好的藝人卡司，且更能完整規劃交通動線，讓縣民可以留在宜蘭跨年，不用再遠赴台北或六都參加跨年。

吳秋齡表示，公所舉辦跨年晚會主要目的不僅單純為了跨年，而是想透過晚會讓民眾一同參與，帶動羅東鎮繁榮，如果將經費拿到宜蘭市舉辦，那誰要來羅東鎮跨年。

吳秋齡表示，羅東鎮與宜蘭市若合辦跨年晚會，當然經費可以較多，邀請到的藝人卡司陣容會更好，可看性更高，但並不是公所辦跨年晚會的主要目的，且流輪舉辦，就會變成一年宜蘭市熱鬧、一年羅東鎮熱鬧。

吳秋齡說，許多民眾白天會先到羅東周邊景點遊玩後再參加跨年，甚至跨年結束後，前往夜市品嚐小吃再回家，還有民眾特地從外縣市前來羅東參加跨年晚會，住一晚隔天一早參加升旗典禮，還可增加在地消費。

宜蘭縣政府表示，若能將資源整合，擴大舉辦跨年晚會，吸引更多民眾參與，縣府樂觀其成，如有機會，縣府會協調盡力促成，但仍須尊重各公所意願。