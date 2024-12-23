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台東跨年晚會 縣府推200元東漂暢消券可在攤商消費

中央社／ 台東縣23日電

台東31日晚間7時起將在海濱公園國際地標前，辦「2025台東跨年晚會－東漂去旅行」；為振興經濟與觀光產業，縣府推出價值200元「東漂暢消券」，限量2000名，可在現場特約攤商消費。

積極鼓勵民眾來台東旅遊消費，台東縣政府推出「東漂暢消券」，民眾只要於當天下午2時30分到晚間7時前，至跨年晚會現場服務台，攜帶身分證即可兌換價值新台幣200元「東漂暢消券」，每人限領1次。

縣府表示，「2025台東跨年晚會－東漂去旅行」主打「東漂」概念，演出將從12月31日晚間一路演唱到元旦凌晨，晚會將由咖啡糖賢齡攜手張柏謙擔任主持人，超狂卡司包括奪下本屆金曲獎歌王的MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116、金曲金馬殊榮洪佩瑜、金曲最佳專輯製作人李權哲、金曲獎最佳作詞人、最佳華語專輯熊仔、金曲最佳單曲製作人搖滾樂團JADE、凍齡女神蘇慧倫、金嗓天后葉璦菱、創作歌手王若琳Joanna Wang、創作才女魏如昀、創作才子許含光等，超過10組天王天后人氣歌手接力演唱，加碼祭出240秒璀璨煙火。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，近期受自然災害影響，台東經濟與觀光產業遭重創，跨年晚會活動招商超過80家攤商共襄盛舉，為加速恢復並提升民眾在地消費意願，加碼發放等值200元「東漂暢消券」，希望吸引更多遊客到台東迎接2025年，體驗台東特色物產及美食，同時可發揮更大經濟產值。

台東 經濟發展 跨年晚會

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